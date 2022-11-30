Эстонские путинисты хотели создать новую партию и пойти с ней на выборы в Рийгикогу(105)
KOOS/ВМЕСТЕ! „Делается это все для того, чтобы отменить русских, отменить русскую культуру“, — рассказывает 45-летний криптобизнесмен Олег Иванов о жизни в Эстонии в прямом эфире программы „Соловьев Live“ на российском телевидении. Вместе с единомышленниками он хочет создать в Эстонии новую политическую партию и принять участие в выборах в Рийгикогу, пишет Eesti Ekspress.
В качестве примера отмены мужчина приводит недавнее заседание Рийгикогу, на котором якобы по инициативе EKRE обсуждался запрет на использование русского языка в государственном и частном секторах. „Они на полном серьезе обсуждали в парламенте, могут ли люди разговаривать друг с другом по-русски, когда занимаются сексом,“ — жалуется Олег Иванов.
На канале самого известного российского пропагандиста Владимира Соловьева Иванов и его соратник Айво Петерсон представляли свое движение „Koos/Вместе“. В самом начале передачи представители „Koos/Вместе“ заявили ведущей Юлии Витязевой, что их движение скоро станет политической партией.