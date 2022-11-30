Эстонские путинисты хотели создать новую партию и пойти с ней на выборы в Рийгикогу

В качестве примера отмены мужчина приводит недавнее заседание Рийгикогу, на котором якобы по инициативе EKRE обсуждался запрет на использование русского языка в государственном и частном секторах. „Они на полном серьезе обсуждали в парламенте, могут ли люди разговаривать друг с другом по-русски, когда занимаются сексом,“ — жалуется Олег Иванов.

На канале самого известного российского пропагандиста Владимира Соловьева Иванов и его соратник Айво Петерсон представляли свое движение „Koos/Вместе“. В самом начале передачи представители „Koos/Вместе“ заявили ведущей Юлии Витязевой, что их движение скоро станет политической партией.

Первую цель „Koos/Вместе“, перерастающего из движения в политическую партию, Иванов на мозгопромывочном канале Соловьева сформулировал так: „Эстонии пора стать нейтральным, мирным государством. [...] Сейчас нас наше правительство Эстонии тащит на войну с Россией. Мы туда не хотим идти!“