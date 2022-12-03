Что опаснее – отходы от будущей эстонской АЭС или от сланцевой энергетики?

Оксид азота – это особо ядовитый, токсичный газ. Находится в списке сильнодействующих ядовитых веществ. Даже в небольших концентрациях он раздражает дыхательные пути, а в больших концентрациях вызывает отек легких. Также является причиной кислотных дождей. Помимо воздействия на дыхательные пути и легкие, вызывает изменения состава крови, в частности, уменьшает содержание гемоглобина в крови.

Оксид серы – токсичный газ, является одним из основных газов, загрязняющих атмосферу. В воздухе оксид серы образует аэрозоль серной кислоты. Растворяясь в дождевой воде (в облаках), он выпадает в виде кислотных дождей. Такое явление обостряет течение заболеваний дыхательных путей, скрыто угнетающе воздействует на здоровье человека. Растения возле предприятий с выбросами SO2 бывают густо усеяны мелкими некротическими пятнами.

Согласно статистике выбросов, связанных с предприятиями сланцевой промышленности за 2021 год:

Основой энергогенерации в сланцевой промышленности является сжигание горючего сланца. Сланец – это ископаемый ресурс, который на 50–70% состоит из горючей органики и на 30–50% из негорючих минералов.

Поскольку в ядерном реакторе не происходит процессов горения, то по факту всё загруженное топливо позднее будет извлечено из реактора и безопасным образом захоронено глубоко под землей.

Один килограмм обогащенного урана, используемого в ядерном топливе, при полном расщеплении ядер выделяет энергию, эквивалентную сжиганию более 100 тонн высококачественного горючего сланца или 60 тонн нефти.

Во всех отраслях энергетики вследствие энергогенерации образуются отходы. Если сравнивать атомную энергетику со сланцевой энергетикой, то в атомной будет образовано в миллионы раз меньше отходов, чем в сланцевой. Это связано с высокой энергоемкостью ядерного топлива. Одна гранула урана дает энергию, сопоставимую с годовым потреблением электричества семьи из двух человек. Одна маленькая гранула ядерного топлива содержит энергию, эквивалентную более полутонны горючего сланца!

Выбросы летучей золы – 1100 тонн

Летучие частицы PM10 размером 10 микрометров проникают в легкие и оседают в них. Летучие частицы PM2,5 размером 2,5 микрометров проникают через клеточные мембраны и попадают прямиком в кровеносную систему. Они наносят серьезный вред здоровью – провоцируют рак и болезни сердца, а также вызывают головные боли и снижают работоспособность человека.

Ожидаемая продолжительность жизни людей, родившихся в Ида-Вирумаа (регион, где расположены электростанции, сжигающие сланец), примерно на 5 лет короче, чем в Тарту или Таллинне. У жителей Ида-Вирумаа чаще возникают болезни органов дыхания – так, например, широко распространена астма. Смертность от заболеваний органов кровообращения также выше в Ида-Вирумаа, чем в других регионах Эстонии.

Отложения топочной золы – 5 118 000 тонн

Топочная зола имеет переменный размер зерна, методы повторного использования в данный момент отсутствуют, топочная зола отправляется в полном объеме в золоотвалы.

Отвалы пустой породы – 3 953 000 тонн / за 2021 год в сланцевой промышленности

Пустая порода образуется при обогащении сланца. Методы повторного использования пустой породы в данный момент отсутствуют, она в полном объеме отправл

Использование водных ресурсов / за 2021 год в сланцевой промышленности

За 2020 год вследствие добычи сланца из карьеров и шахт было выкачано 155 000 000 кубических метров воды. Вследствие этого грунтовые воды в Ида-Вирумаа находятся на опасно низком уровне, кроме того, в них попадают опасные вещества с промышленных предприятий.

Негативное воздействие на здоровье шахтеров

Также стоит учитывать негативное воздействие микроклимата шахт на организм шахтеров, добывающих сланец. Находясь всю рабочую смену под землей, шахтеры подвергаются воздействию сырого и холодного микроклимата, что негативно сказывается на их здоровье. Всего за 2020 год в Эстонии было добыто 9 194 655 тонн сланца.

Смертность в секторе сланцевой промышленности