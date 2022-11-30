Хоккей
30.11.2022, 12:26

Овечкин отметился несколькими достижениями в матче НХЛ и обошел Гретцки

 
ФОТО: DARRYL DYCK | Scanpix

Россиянин помог „Вашингтон Кэпиталз“ победить „Ванкувер Кэнакс“ в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:1, пишет РБК.

Российский форвард „Вашингтон Кэпиталз“ Александр Овечкин, забросив две шайбы в матче против „Ванкувер Кэнакс“, отметился несколькими достижениями. Кроме рекордного количества шайб, заброшенных в гостевых встречах, он также:

— Был признан лучшим игроком матча. Он сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу (801 шайба) в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до восьми шайб. Выше только Гретцки (894);

— Сравнялся с Бреттом Халлом по победным голам в матчах регулярных первенств НХЛ и матчах плей-офф Кубка Стэнли в сумме. У обоих их 134, но Халл завершил карьеру. На первом месте в этом списке расположился легендарный чешский форвард Яромир Ягр со 151 победной шайбой;

— Дубль в ворота канадского клуба стал 160-м в карьере. Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами. Лидирует лучший бомбардир в истории лиги Уэйн Гретцки, на счету которого 189 таких игр;

— Овечкин повторил рекорд Ягра по первым шайбам в матчах. На счету обоих по 135 голов, которые становились первыми в игре.



Россиянин выступает в НХЛ с 2005 года. В Северной Америке он всегда выступал за „Вашингтон Кэпиталз“. За свою карьеру он неоднократно становился обладателем всех престижных индивидуальных наград. Он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне 2017/18. Овечкин рекордное количество раз (9) выигрывал „Морис Ришар Трофи“ — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Российский форвард трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ (2008, 2009, 2013), в 2018-м стал лучшим игроком Кубка Стэнли.

Капитан клуба НХЛ „Вашингтон Кэпиталз“ Александр Овечкин заявил, что ему приятно побить очередной рекорд в истории лиги. 37-летнего россиянина цитирует сайт НХЛ.

„Всегда приятно обойти Великого (прозвище Гретцки. — „РБК Спорт“). Неважно, какое это достижения. Это история“, — сказал Овечкин.


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