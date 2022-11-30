Овечкин отметился несколькими достижениями в матче НХЛ и обошел Гретцки

Российский форвард „Вашингтон Кэпиталз“ Александр Овечкин, забросив две шайбы в матче против „Ванкувер Кэнакс“, отметился несколькими достижениями. Кроме рекордного количества шайб, заброшенных в гостевых встречах, он также:



— Был признан лучшим игроком матча. Он сократил отставание от легендарного форварда Горди Хоу (801 шайба) в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до восьми шайб. Выше только Гретцки (894);



— Сравнялся с Бреттом Халлом по победным голам в матчах регулярных первенств НХЛ и матчах плей-офф Кубка Стэнли в сумме. У обоих их 134, но Халл завершил карьеру. На первом месте в этом списке расположился легендарный чешский форвард Яромир Ягр со 151 победной шайбой;



— Дубль в ворота канадского клуба стал 160-м в карьере. Овечкин занимает второе место в истории НХЛ по матчам с 2+ голами. Лидирует лучший бомбардир в истории лиги Уэйн Гретцки, на счету которого 189 таких игр;



— Овечкин повторил рекорд Ягра по первым шайбам в матчах. На счету обоих по 135 голов, которые становились первыми в игре.