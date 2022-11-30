МНЕНИЕ | В „голоде и холоде“ с котлетой в руке — казусы восприятия российской пропаганды

Нет, для общего развития это иногда посмотреть стоит. Хотя бы ради того, чтобы ещё раз осознать, как хорошо жить за пределами данного кривого зеркала. Оставим в стороне победные реляции российских пропагандистов о том, как их граждане „с радостью и энтузиазмом“ идут по призыву любимого президента в рамках мобилизации в военкоматы ради того, чтобы как можно скорее оказаться в зоне проведения „специальной военной операции“. Пример десятков тысяч осаждающих погранпункты граничащих с Россией стран уклонистов говорит сам за себя, да и в трезвом рассудке вряд ли хоть один нормальный гражданский человек станет рваться рисковать собственной жизнью во имя завоевания соседней страны и борьбы с мифическим „украинским нацизмом“.