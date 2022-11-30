МНЕНИЕ | В „голоде и холоде“ с котлетой в руке — казусы восприятия российской пропаганды(20)
Чем дольше продолжается война в Украине, тем удивительнее становится российская пропаганда. Конечно, большинство жителей Эстонии ещё в самом начале конфликта „отлучили“ от Киселёва с Соловьёвым, но, тем не менее, с учётом современных технических возможностей, каждый при желании может найти способ приобщиться к информационным „ценностям“ нашего восточного соседа. Вопрос лишь в том, стоит ли? - пишет в своей колонке для RusDelfi публицист Дмитрий Иванов.
Нет, для общего развития это иногда посмотреть стоит. Хотя бы ради того, чтобы ещё раз осознать, как хорошо жить за пределами данного кривого зеркала. Оставим в стороне победные реляции российских пропагандистов о том, как их граждане „с радостью и энтузиазмом“ идут по призыву любимого президента в рамках мобилизации в военкоматы ради того, чтобы как можно скорее оказаться в зоне проведения „специальной военной операции“. Пример десятков тысяч осаждающих погранпункты граничащих с Россией стран уклонистов говорит сам за себя, да и в трезвом рассудке вряд ли хоть один нормальный гражданский человек станет рваться рисковать собственной жизнью во имя завоевания соседней страны и борьбы с мифическим „украинским нацизмом“.