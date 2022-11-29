СМИ: украинских заключенных вывезли в десять колоний в России. Речь может идти о тысячах человек

Родные украинских заключенных, с которыми поговорила „Сирена“, рассказали, что в мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях стали свозить в ИК-7 в Старой Збурьевке (в 50 километрах от Херсона). За две недели до отступления российских войск из Херсона в ноябре российские военные стали перевозить заключенных в колонии в России.

Родные заключенных сообщили „Сирене“, что первоначально они установили три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области, куда вывезли около 2500 граждан Украины.

Правозащитники также выяснили, что украинские заключенные появились во Владимирской области. „Сирена“ опубликовала карту, на которой отметила десять колоний, куда, предположительно, вывезли заключенных. Большинство из них находится в Краснодарском крае. Правозащитники получили несколько сообщений, что через месяц украинцев планируют начать распределять по другим колониям в России.

Глава Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что с украинскими заключенными, прибывающими в российские колонии, жестоко обращаются, против них применяют электрошокеры. По его данным, с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.

Ранее в ноябре „Агенство“ сообщило, что заключенных из исправительных колоний в Белгородской и Ростовской областях на границе с Украиной начали переводить в колонии в других регионах России. Об этом изданию рассказали три адвоката, клиенты которых отбывают наказание рядом с границей.

После ухода российских войск из Херсона глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил, что российская армия при отступлении выпустила из СИЗО Херсона 457 заключенных. По его словам, к 15 ноября 166 заключенных задержали, пишет „Медуза“.