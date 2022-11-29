ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (279-й день) | В США оценили возможность атаки на Украину из Беларуси

Военнослужащие заключили контракт с Минобороны РФ и с августа 2022 года проходили службу в одной из московских воинских частей. Когда их отправили на войну, они отказались от участия в боевых действиях из-за недостаточного медицинского и материального обеспечения, пишет юрист. После этого их и еще 280 человек заперли в подвале в самопровозглашенной „ЛНР“. По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, откуда они и обратились в СК.

Российские военнослужащие, которых две недели держали в подвале из-за отказа воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщает глава правозащитной группы „Агора“ Павел Чиков.

Армия РФ обстреливала Донецкую область ночью и утром , сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. Так, на Донецком направлении под обстрелы попали города Константиновка, Красногоровка, Курахово и Марьинка. Информация о пострадавших не поступала, добавил Кириленко. По его данным, на Горловском направлении повреждены дома в селах Пивничное Торецкой городской общины и Николаевка Константиновской городской общины. На Лисичанском направлении один человек ранен в Северской городской общине.

В результате российских ракетных ударов по Днепру никто не погиб и не ранен, заявил утром глава региональной администрации Валентин Резниченко. Неназванное частное предприятие получило серьезные разрушения, однако пожар потушен, добавил он. Кроме того, армия РФ обстреляла Червоногригоровскую поселковую общину из реактивных систем залпового огня „Ураган“ и тяжелой артиллерии, пострадавших нет, подчеркнул Резниченко.

За прошлую неделю российские военные 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области , рассказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, была повреждена насосная станция, которая обеспечивала поставку воды в Николаев. Зеленский также сообщил о продолжении дипломатической работы по созданию специального трибунала по расследованию российских преступлений в Украине.

Развертывание российских сил в Беларуси в ноябре 2022 года, вероятно, является частью усилий РФ провести информационную операцию, нацеленную на Украину и страны Запада, а не подготовить повторный ввод войск в Украину с севера, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Спутниковые снимки середины ноября указывают на увеличение российской техники на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Эти развертывания, судя по всему, поддерживают усилия России по обучению своих сил и не являются подготовкой боевых действий из Беларуси, отмечают аналитики.

Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что, по его оценкам, РФ перебросит „отдельные подразделения“ из Беларуси в неустановленный украинский район после того, как подразделения „обретут боеспособность“. В то же время украинский Генштаб отметил, что не наблюдает признаков формирования наступательных группировок РФ вблизи северных приграничных районов Украины. Это заявление поддерживает несколько оценок ISW, по которым боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, снизили возможности обучения в России, что, вероятно, увеличило ее зависимость от возможностей обучения в Беларуси, говорится в сводке.

Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских сил в Беларуси в качестве информационной операции, чтобы задержать украинские силы вокруг Киева и тем самым предотвратить их использование на юге и востоке, резюмируют эксперты ISW.

С начала объявления мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян. Такие показатели приводит министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова. „Чуть более 400 тыс. россиян приехали, выехали чуть больше 320 тыс. и около 100 тыс. россиян пока находятся здесь“, - сказала Дуйсенова журналистам. Казахстан и Россия ежедневно обмениваются оперативными данными о пересечении границы, добавила она.