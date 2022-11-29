ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (279-й день) | В США оценили возможность атаки на Украину из Беларуси
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
За прошлую неделю российские военные 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области, рассказал в вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, была повреждена насосная станция, которая обеспечивала поставку воды в Николаев. Зеленский также сообщил о продолжении дипломатической работы по созданию специального трибунала по расследованию российских преступлений в Украине.
В результате российских ракетных ударов по Днепру никто не погиб и не ранен, заявил утром глава региональной администрации Валентин Резниченко. Неназванное частное предприятие получило серьезные разрушения, однако пожар потушен, добавил он. Кроме того, армия РФ обстреляла Червоногригоровскую поселковую общину из реактивных систем залпового огня „Ураган“ и тяжелой артиллерии, пострадавших нет, подчеркнул Резниченко.
Армия РФ обстреливала Донецкую область ночью и утром, сообщил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. Так, на Донецком направлении под обстрелы попали города Константиновка, Красногоровка, Курахово и Марьинка. Информация о пострадавших не поступала, добавил Кириленко. По его данным, на Горловском направлении повреждены дома в селах Пивничное Торецкой городской общины и Николаевка Константиновской городской общины. На Лисичанском направлении один человек ранен в Северской городской общине.
Российские военнослужащие, которых две недели держали в подвале из-за отказа воевать в Украине, потребовали от Следственного комитета возбудить уголовные дела по статьям о незаконном лишении свободы, похищении человека и превышении полномочий. Об этом сообщает глава правозащитной группы „Агора“ Павел Чиков.
Военнослужащие заключили контракт с Минобороны РФ и с августа 2022 года проходили службу в одной из московских воинских частей. Когда их отправили на войну, они отказались от участия в боевых действиях из-за недостаточного медицинского и материального обеспечения, пишет юрист. После этого их и еще 280 человек заперли в подвале в самопровозглашенной „ЛНР“. По истечению контракта военнослужащих вывезли в Ростовскую область, откуда они и обратились в СК.
Развертывание российских сил в Беларуси в ноябре 2022 года, вероятно, является частью усилий РФ провести информационную операцию, нацеленную на Украину и страны Запада, а не подготовить повторный ввод войск в Украину с севера, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Спутниковые снимки середины ноября указывают на увеличение российской техники на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Брестской области. Эти развертывания, судя по всему, поддерживают усилия России по обучению своих сил и не являются подготовкой боевых действий из Беларуси, отмечают аналитики.
Генеральный штаб ВСУ накануне сообщил, что, по его оценкам, РФ перебросит „отдельные подразделения“ из Беларуси в неустановленный украинский район после того, как подразделения „обретут боеспособность“. В то же время украинский Генштаб отметил, что не наблюдает признаков формирования наступательных группировок РФ вблизи северных приграничных районов Украины. Это заявление поддерживает несколько оценок ISW, по которым боевые потери среди российских инструкторов и стрессы, связанные с мобилизацией, снизили возможности обучения в России, что, вероятно, увеличило ее зависимость от возможностей обучения в Беларуси, говорится в сводке.
Кремль также, вероятно, стремится использовать развертывание российских сил в Беларуси в качестве информационной операции, чтобы задержать украинские силы вокруг Киева и тем самым предотвратить их использование на юге и востоке, резюмируют эксперты ISW.
С начала объявления мобилизации в России в Казахстан въехали более 400 тыс. россиян. Такие показатели приводит министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова. „Чуть более 400 тыс. россиян приехали, выехали чуть больше 320 тыс. и около 100 тыс. россиян пока находятся здесь“, - сказала Дуйсенова журналистам. Казахстан и Россия ежедневно обмениваются оперативными данными о пересечении границы, добавила она.
В последние три месяца силы РФ, вероятно, в значительной степени прекратили разворачивать батальонные тактические группы (БТГ), отмечает министерство обороны Великобритании. Концепция БТГ играла важную роль в российской военной доктрине в течение последних десяти лет, объединяя батальоны с полным набором вспомогательных подразделений, включая танковые, разведывательные и артиллерию, указывает ведомство. Однако крупномасштабные боестолкновения в Украине выявили несколько внутренних недостатков концепции БТГ, добавляет Лондон
Так, относительно небольшое количество боевой пехоты часто оказывалось недостаточным, а децентрализованное размещение артиллерии не позволило России в полной мере использовать свое преимущество в количестве орудий. Кроме того, лишь немногие командиры батальонных тактических групп были наделены полномочиями гибко использовать возможности БТГ таким образом, как это предполагает концепция, подчеркивает британское Минобороны.
Создатель частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин подтвердил, что его ЧВК завербовала в российской тюрьме гражданина Замбии, позднее погибшего на войне в Украине. „Я хорошо помню этого парня. Я общался с ним в Тверской области“, - приводит слова российского бизнесмена пресс-служба компании „Конкорд“. Как утверждает Пригожин, его собеседник знал о ЧВК Вагнера „лишь понаслышке“, однако изъявил стремление присоединиться к группе.
Министерство иностранных дел Замбии сообщило о гибели 23-летнего замбийца в середине ноября. По данным ведомства, молодой человек погиб 22 сентября. Пригожин в своем комментарии назвал именно эту дату.
Украина получила из Словакии 30 боевых машин пехоты БМП-1, заявил словацкий министр обороны Ярослав Надь. Техника была передана украинской стороне на основании соглашения с Германией, объяснил Надь, поблагодарив главу Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт за сотрудничество.
Ракетные удары ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины являются „жестоким подрывом цивилизации“. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена. Эти атаки - „самое грубое нарушение международного права, которое только можно себе представить“, указала Бербок. „Когда инфраструктуру целенаправленно бомбят, то сознательно допускают, что дети, старики, семьи должны замерзнуть до смерти, умереть от жажды и голода“, - добавила она. Президент России Владимир Путин хочет сломать хребет украинского общества, отметила Бербок, пообещав продолжать поддержку Киеву.
Зафиксированы обстрелы в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. По словам Гладкова, пострадавших нет. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы устраняют неисправности.
Министры юстиции стран „Группы семи“ (“большой семерки“, G7) хотят, чтобы в будущем преступления против международного права преследовались и наказывались скоординированно. По итогам встречи подготовлена „Берлинская декларация“. Министр юстиции ФРГ Марко Бушман (Marco Buschmann) назвал встречу глав ведомств юстиции, которая впервые прошла в данном формате G7, „исторической“. Как следует из декларации, министры юстиции договорились о создании центрального национального контактного центра для преследования международных преступлений. К ним относятся серьезные нарушения прав человека, - такие как военные преступления или преступления против человечности. „Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, независимо от того, где они совершаются, независимо от того, кто их совершает“, - предупредил Бушман.
Работники Государственного бюро расследований Украины задержали „бывшего замглавы мэра“ Херсона, который во время временной оккупации города работал на ВС РФ. Об этом сообщило издание „Украинская правда“ (УП). Чиновника подозревают в коллаборационизме. По данным источника УП, речь идет о Владимире Пепеле, которого задержали 28 ноября.
США объявили о выделении 53 млн долларов (51 млн евро) на закупку оборудования для энергосистем Украины, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими атаками на энергетическую инфраструктуру, в результате которых миллионы людей остались без света и отопления. „Оборудование будет оперативно и в рамках чрезвычайного плана доставлено в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму“, - подчеркивается в заявлении Госдепартамента США. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.
Министры иностранных дел стран-членов НАТО пообещали усилить поддержку Украины и помочь восстановить ее энергетическую инфраструктуру на фоне российских атак.
„Агрессия России, включая ее постоянные и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионы украинцев базовых услуг“, - говорится в заявлении глав МИД по итогам первого дня переговоров на саммите НАТО в Бухаресте.
„Мы продолжим и усилим политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет и территориальную целостность […] и будем поддерживать ее столько, сколько потребуется“, - отмечается в заявлении.
Украина запросила у НАТО зенитно-ракетные комплексы ПВО и ПРО Patriot, оснащенные управляемыми ракетами „поверхность-воздух“. Киев „срочно“ нуждается в этих комплексах, указал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Бухаресте. В ходе общения с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Кулеба отметил, что система ПВО должна предотвратить дальнейшие атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Производство электроэнергии в Украине покрывает 70% от потребностей в потреблении, 30% - дефицит, „который корректируется ограничениями“. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства Украины. Этого достаточно, чтобы жители смогли включать свет „по крайней мере на 5-6 часов в день“, отметил он.
Украина намерена выдворить из Крыма российских граждан, приехавших туда после аннексии, утверждает в своей статье, опубликованной в газете „Украинская правда“, представительница президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева. Согласно украинскому законодательству, все иностранные граждане, прибывшие на полуостров после его незаконной аннексии Россией в 2014 году не через официальные пограничные пункты, или через них, но с нарушением условий пребывания на территории Крыма, проживают там незаконно.
По словам Ташевой, этот вопрос решается просто и без нарушений международного законодательства: все, кто нелегально прибыл на территорию Крыма, обязаны покинуть его либо добровольно, либо это будет сделано в принудительном порядке.
Она напоминает, что украинское законодательство позволяет выдворять иностранных граждан или лиц без гражданства, однако осуществить это на оккупированных территориях пока не представляется возможным.
Представительница Владимира Зеленского в Крыму также пишет, что Украина не признает российские паспорта, „насильно“ выданные жителям полуострова во время оккупации, подчеркивая, что для Киева все они по-прежнему остаются украинскими гражданами.
США рассматривают возможность отправки в Украину противоракетных систем Patriot для защиты страны от возможных новых ракетных ударов России.
„Рассматриваются все варианты, - заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, высокопоставленный представитель американского министерства обороны. - Среди них – системы ПВО Patriot“.
Эти системы предназначены в первую очередь для перехвата и уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также авиационных и крылатых ракет.