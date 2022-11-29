Правда ли, что на ЧМ по футболу Месси матерно послал Зеленского и призвал украинских беженцев валить из Европы?
Такие сообщения о заявлении аргентинского футболиста появились в Сети несколько дней назад. Вместе с ними распространяется и фото, на котором спортсмен держит бумажку с надписью, посылающей украинского президента на три буквы. Мы проверили достоверность этих публикаций.
Самые ранние записи о словах Лионеля Месси появились в Telegram 20 ноября 2022 года. Согласно публикациям, свои мысли по поводу украинских беженцев и действий Владимира Зеленского футболист высказал „вчера на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре“. Приводится следующая цитата: „Я устал смотреть на эту бессмысленную войну! Зеленский, забирай своих людей и валите из Европы, мы знаем правду!“ Подразумевается, что эту фразу можно услышать на некоем видео из раздевалки. Также к публикациям прикрепляют снимок, на котором Месси держит белый листок бумаги, где написано „Zelenski idi nahyi“.
Согласно данным сервиса TGStat, 20 ноября посты с фото и заявлением Месси получили более 480 000 просмотров. Среди прочих такие публикации появились в следующих каналах: „Срочная новость!» (59 000 просмотров), „Пожёстче» (73 000), „Срочные новости» (115 000), „Я в курсе» (86 000), „Патрон» (94 000) и „Конфликт» (56 000). Из мессенджера новость перекочевала на другие площадки, например в паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и на личные страницы пользователей (тут, тут, тут, тут и тут), а также в Twitter (тут и тут) и Facebook.
Начнём с того, что чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре стартовал 20 ноября, тогда же прошла и церемония открытия этого спортивного мероприятия. При этом в вирусных публикациях подразумевается, что открытие состоялось за день до этой даты, то есть 19-го числа. Предположим, что это простая опечатка. А что с фото Месси?
Интересующий нас снимок был изменён в графическом редакторе. При помощи обратного поиска по картинке мы узнали, что исходная фотография была опубликована ещё в 2014 году. У себя в инстаграме Месси выложил её 22 мая 2014-го, и в оригинале на бумаге была написана фраза „Fuerza Luca!“ («Крепись, Лука!“). В том месяце как раз набирал популярность одноимённый флешмоб, в котором поучаствовали десятки тысяч людей, включая известных личностей. Они фотографировались с надписью „Fuerza Luca“, чтобы поддержать девятилетнего мальчика по имени Лука Сенаторе, которому предстояло лечение от рака.
Отметим, что снимки знаменитостей, держащих листки бумаги или плакаты с надписями, часто превращаются в мемы. Например, так было с фото другого футболиста, Криштиану Роналду, и с Арнольдом Шварценеггером. Не обошла эта участь и Месси, чей снимок в 2015 году использовали в акции #СпаситеРотор. Допустим, что изменённое фото просто служило кликбейтом и нужно было лишь для повышения виральности постов. Возможно, некоторые пользователи даже смогли вспомнить старый мем. А что с цитатой футболиста?
В открытых источниках нам не удалось найти какие-либо обращения Месси к Зеленскому, тем более с требованием забрать украинских беженцев из стран Европы. Что касается упомянутого выше видео из раздевалки, то оно, как утверждается во многих вирусных публикациях, якобы должно быть размещено в Telegram-канале „Новости ЧМ 2022 | Qatar 2022», однако мы не смогли обнаружить там подобного ролика. Этот канал был создан 19 ноября 2022 года, а в описании говорится, что это официальный канал чемпионата мира — 2022, при этом у него нет верификационной галочки, а на сайте FIFA в списке контактов вообще не указан Telegram. Судя по тому, что во всех упомянутых выше Telegram-каналах записи с заявлением Месси уже удалены (причём почти везде спустя сутки), это были лишь кликбейтные посты, в которых с помощью фейка рекламировался недавно созданный канал.
Итог: Фейк