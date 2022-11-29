Правда ли, что на ЧМ по футболу Месси матерно послал Зеленского и призвал украинских беженцев валить из Европы?

Самые ранние записи о словах Лионеля Месси появились в Telegram 20 ноября 2022 года. Согласно публикациям, свои мысли по поводу украинских беженцев и действий Владимира Зеленского футболист высказал „вчера на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре“. Приводится следующая цитата: „Я устал смотреть на эту бессмысленную войну! Зеленский, забирай своих людей и валите из Европы, мы знаем правду!“ Подразумевается, что эту фразу можно услышать на некоем видео из раздевалки. Также к публикациям прикрепляют снимок, на котором Месси держит белый листок бумаги, где написано „Zelenski idi nahyi“.



Согласно данным сервиса TGStat, 20 ноября посты с фото и заявлением Месси получили более 480 000 просмотров. Среди прочих такие публикации появились в следующих каналах: „Срочная новость!» (59 000 просмотров), „Пожёстче» (73 000), „Срочные новости» (115 000), „Я в курсе» (86 000), „Патрон» (94 000) и „Конфликт» (56 000). Из мессенджера новость перекочевала на другие площадки, например в паблики во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут, тут и тут) и на личные страницы пользователей (тут, тут, тут, тут и тут), а также в Twitter (тут и тут) и Facebook.