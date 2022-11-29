Ледовые выходные: Шкулета-Громова с медалью, у Кийбус что-то не задалось

В Финляндии бесспорное лидерство захватил американец Илья Малинин (278.39), который с небольшой помаркой ,но исполнил четверной аксель (Малинин - единственный в мире, кому удавалось приземлить 4А на соревнованиях). От Эстонии выступали Арлет Леванди (209.50) - 7 место и Александр Селевко (199.47) - 10 место.

Среди женщин лучшей стала Маи Михара (204.14). Представительница Эстонии - Эва-Лотта Кийбус набрала в сумме 138.89 балла и заняла 12 место.

На соревнованиях в Таллинне эстонские мужчины не выступали, у женщин лучшей стала шведка Юсефин Тайегорд (166.55), а Кристина Шкулета-Громова, представляющая Эстонию, завоевала бронзовую медаль (155.24).

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.