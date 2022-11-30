КАРТА И ВИДЕО | На Гавайях началось извержение крупнейшего в мире действующего вулкана Мауна-Лоа

„Потоки лавы не угрожают находящимся на склонах населенным пунктам, и все указывает на то, что извержение останется в северо-восточной рифтовой зоне“, - сообщает CBS News со ссылкой на Геологическую службу США.

На пресс-конференции, состоявшейся в понедельник днем, главный научный сотрудник Гавайской вулканической обсерватории Кен Хон сказал, что лава, как ожидается, не достигнет юго-восточной рифтовой зоны, где проживает больше людей.

Вулкан Мауна-Лоа, согласно данным Геологической службы США, с 1843 года извергался 33 раза. Последний раз это случилось в 1984 году, тогда лава подступила к Хило, крупнейшему городу острова, на расстояние чуть более семи километров.

По словам Хона, нынешний поток лавы очень похож на тот, что был в 1984 году, и потенциально может угрожать населенным пунктам вокруг Хило.

„Прежде чем выяснится, направится ли лава в том направлении, должна пройти неделя, - сказал Хон. - Мы надеемся, что это извержение будет похоже на извержение 1984 года в том смысле, что со временем лава станет более вязкой и достигнет более пологих склонов, что замедлит ее, ведь на самом деле именно это помешало лаве добраться до Хило“.

Хон выразил надежду, что хотя поток лавы будет большим, а зрелище - впечатляющим, извержение затронет лишь небольшую часть острова и практически не отразится на жизни самих островитян и их гостей.

Однако жителей Гавайских островов попросили подготовиться к чрезвычайной ситуации.

Мауна-Лоа в переводе с гавайского означает „длинная гора“, что вполне соответствует действительности, ведь от южного побережья острова - подошвы вулкана - до его кратера примерно 120 километров.