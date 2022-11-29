Роналду требует вернуть ему гол, комиссия ФИФА: он не касался мяча

„В матче между Португалией и Уругваем, используя технологию Connected Ball, встроенную в официальный мяч Al Rihla, мы можем точно констатировать отсутствие контакта с мячом со стороны Криштиану Роналду при первом голе. Никакая внешняя сила на мяч не воздействовала, о чём свидетельствует отсутствие отклонений в наших измерениях. Датчик IMU с частотой 500 Гц внутри мяча позволяет нам быть максимально точными в определении автора гола“, — приводит заявление ФИФА издание ESPN.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду считает, что первый гол в матче ЧМ-2022 с Уругваем (2:0) должен быть записан на него. После матча португалец эмоционально сказал: „Касание было! Мяч коснулся меня!“ Его слова попали в телетрансляцию, информирует O Jogo. Напомним, Криштиану Роналду пытался замкнуть передачу Бруну Фернандеша и, вероятно, коснулся мяча кончиками волос. Однако ФИФА записала гол на Фернандеша, который оформил в матче с Уругваем дубль.

Источник - Чемпионат

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