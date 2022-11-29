Стартовал новый сезон в биатлоне: Норвежцы и французы начали сезон неудачно, а представитель Эстонии стал 41-м

Победителем индивидуальной гонки на 20 км стал швед Мартин Понсилуома, преодолев дистанцию за 49 минут 36,5 секунды. Второе стал швейцарец Никлас Хартвег (отстав от шведа на +37,2 секунды, 0 промахов),а третьим стал немец Давид Цобель (+59,3, 0).

Четвертым был Роман Рес (1, +1.00,9), а пятым — Себастьян Самуэльссон (1; +1.02,8).

Норвежцы и французы, стартовали неудачно. Лучшими среди норвежцев стали: Стурла Холм Легрейд (2; +1,23,4) и Ветле Шостад Кристиансен (1; +1,32,9), занявшие шестое и седьмое места соответственно. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Тиннес Бё занял 12-е место (4; +2,25,2)

Французы выступили следующим образом: Фабьен Клод (2; +2,07,5) попал в первую десятку, действующий абсолютный победитель серии КМ Кентен Фийон Майее стал только 15-м (2; +2,42,9), а Эмильен Жаклен — 28-м (4; +3,59). 8).

Лучшем среди представителей Эстонии стал Рене Цахкна, занявший 41-место, отстав от победителя гонки на +5:14.2 минуты и допустив два промаха. Кристо Сиймер стал 70-м (4; +7,09,5), Роберт Хелдна — 74-м (2; +7,32,4) и Райдо Рянкель — 93-м (9; +11,11,3).

В среду в это же время стартует женская гонка на 15 км. В течение недели также определятся лучшие лыжники в эстафете, спринте и гонках преследования.

Как сообщила „Актуальная камера“, в женской команде заявлены четыре участницы: Туули Томингас, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм и Регина Оя, которая с этого сезона будет выступать под фамилией Эрмитс - она вышла замуж за биатлониста Калева Эрмитса.

Сам Эрмитс этот этап пропустит, а в мужской команде на финский этап заявлены Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.