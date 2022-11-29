Стартовал новый сезон в биатлоне: Норвежцы и французы начали сезон неудачно, а представитель Эстонии стал 41-м
Во вторник в финском городе Контиолахти стартовал новый сезон в биатлоне. На первом этапе Кубка мира выступят восемь эстонских спортсменов. Об этом сообщает ERR.
Победителем индивидуальной гонки на 20 км стал швед Мартин Понсилуома, преодолев дистанцию за 49 минут 36,5 секунды. Второе стал швейцарец Никлас Хартвег (отстав от шведа на +37,2 секунды, 0 промахов),а третьим стал немец Давид Цобель (+59,3, 0).
Четвертым был Роман Рес (1, +1.00,9), а пятым — Себастьян Самуэльссон (1; +1.02,8).
Норвежцы и французы, стартовали неудачно. Лучшими среди норвежцев стали: Стурла Холм Легрейд (2; +1,23,4) и Ветле Шостад Кристиансен (1; +1,32,9), занявшие шестое и седьмое места соответственно. Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Тиннес Бё занял 12-е место (4; +2,25,2)
Французы выступили следующим образом: Фабьен Клод (2; +2,07,5) попал в первую десятку, действующий абсолютный победитель серии КМ Кентен Фийон Майее стал только 15-м (2; +2,42,9), а Эмильен Жаклен — 28-м (4; +3,59). 8).
Лучшем среди представителей Эстонии стал Рене Цахкна, занявший 41-место, отстав от победителя гонки на +5:14.2 минуты и допустив два промаха. Кристо Сиймер стал 70-м (4; +7,09,5), Роберт Хелдна — 74-м (2; +7,32,4) и Райдо Рянкель — 93-м (9; +11,11,3).
В среду в это же время стартует женская гонка на 15 км. В течение недели также определятся лучшие лыжники в эстафете, спринте и гонках преследования.
Как сообщила „Актуальная камера“, в женской команде заявлены четыре участницы: Туули Томингас, Сюзан Кюльм, Йоханна Талихярм и Регина Оя, которая с этого сезона будет выступать под фамилией Эрмитс - она вышла замуж за биатлониста Калева Эрмитса.
Сам Эрмитс этот этап пропустит, а в мужской команде на финский этап заявлены Рене Цахкна, Кристо Сиймер, Райдо Рянкель и Роберт Хелдна.