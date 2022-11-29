Столтенберг подтвердил перспективу вступления Украины в НАТО

Министры иностранных дел 30 стран - членов НАТО должны на встрече в Бухаресте 29-30 ноября подтвердить приверженность Североатлантического альянса политике открытых дверей. Об этом заявил во вторник, 29 ноября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о членстве Украины.

„Дверь НАТО открыта“, - отметил Столтенберг. Россия не имеет права вето на вступление других государств, добавил он, приведя пример Северной Македонии и Черногории, присоединившихся к альянсу. По словам генсека, своей политикой президент РФ Владимир Путин „добьется того, что Финляндия и Швеция“ станут членами НАТО в ближайшее время.

„Мы придерживаемся того же мнения по поводу членства Украины“, - подчеркнул руководитель альянса. „В то же время, основной упор сейчас - на поддержке Украины, обеспечении того, чтобы президент Путин не победил, а Украина одержала верх как суверенное государство в Европе“, - указал Йенс Столтенберг.

„Президент Путин не может отказать суверенным странам в принятии суверенных решений, которые не представляют угрозы для России. Думаю, он боится демократии и свободы, и это - главный вызов для него“, - добавил генсек НАТО.

Столтенберг предостерег от поставок беспилотников РФ

При этом Йенс Столтенберг предостерег Иран и другие страны от поставок России беспилотников и другого оружия, а также от поддержки „незаконной войны“ РФ.

Генсек выразил уверенность, что сигнал, который пошлет встреча в Бухаресте, будет касаться необходимости делать больше для поддержки Киева. „Мы все платим цену из-за войны России в Украине. Однако мы платим деньгами, а украинцы - кровью“, - констатировал генсек.

Материальная поддержка и военное оборудование для Киева

На встрече в Румынии - стране НАТО, которая имеет самую протяженную сухопутную границу с Украиной, - вероятно, будут даны новые обещания по оказанию поддержки Киеву топливом, генераторами, медицинскими принадлежностями, зимним оборудованием и системами по глушению беспилотников.