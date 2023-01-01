Новогодний подарок народу: как правительство Эстонии снизило цены на водку

В первые дни нового 1933 года по Эстонии распространилась весть о том, что на Тоомпеа обсуждался вопрос о снижении цен на водку и спиртные напитки. „Цена на государственную водку и спиртные напитки уже давно кажется слишком высокой, особенно сейчас, когда покупательная способность населения снижается, а количество нелегально ввезенных спиртных напитков растет“, — писала газета Vaba Maa.