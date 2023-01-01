01.01.2023, 08:08
Новогодний подарок народу: как правительство Эстонии снизило цены на водку(4)
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90 лет назад правительство Константина Пятса в силу обстоятельств было вынуждено снизить цены на алкоголь. Но, что любопытно, люди не бросились напиваться до бессознательного состояния. Исторический экскурс от Eesti Ekspress.
В первые дни нового 1933 года по Эстонии распространилась весть о том, что на Тоомпеа обсуждался вопрос о снижении цен на водку и спиртные напитки. „Цена на государственную водку и спиртные напитки уже давно кажется слишком высокой, особенно сейчас, когда покупательная способность населения снижается, а количество нелегально ввезенных спиртных напитков растет“, — писала газета Vaba Maa.