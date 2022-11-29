МНЕНИЕ | Ядерная станция в Эстонии - благо или цель для военной атаки и угроза национальной безопасности?(9)
Строительство атомной станции в Эстонии несет в себе ряд рисков. Среди прочего, атомная станция может стать потециальной угрозой безопасности страны, если восточный сосед решится снова продемонстрировать свои агрессивные намерения, считает научный сотрудник Таллиннского Технологического университета Казбулат Шогенов.
В последнее время фирма Fermi активно начала продвигать тему строительства атомной электростанции в Эстонии. Вначале они обещали строительство станции нового поколения, испытания которой еще не проведены, и сама технология только запатентована. Но с верой в лучшее, в новые технологии, они начали свою мощную маркетинговую компанию, надеясь, что пока суть да дела, технологию опробуют и пустят в широкое использование.
Но в конце концов, видя, что на своем веку они этой технологии не дождутся, приняли решение о применении в Эстонии старой технологии с какими-то новшествами. По сути, обманув как вкладчиков, так и общественность. Не проведя тщательной геологической разведки, а понадеявшись на принцип аналогии с соседними государствами, они начали продавать акции компании и даже заключать договоры о продаже энергии, привязывая к проекту всех: начиная от политиков и бизнесменов, заканчивая исследовательскими-консалтинговыми компаниями и компаниями, специализирующимися на строительстве атомных станций. Все играют ту или иную роль в оценке приемлемости строительства. И это происходит на фоне того, что правительство Эстонии даже не приняло решения о строительстве. Кажется, что они слишком уверены, что продавят своим лобби данное решение. Возможно, что политики уже так же вошли в проект, купив или получив акции Fermi в подарок. Думаю, следует проверить, будут ли участвовать заинтересованные лица в принятии политического решения. И вероятно, тщательная проверка может нас удивить.
Претензий к проекту много: 1) не проведена геологическая разведка места для захоронения опасных радиоактивных отходов (по имеющимся геологическим данным, в эстонских породах-фундаментах присутствует вода, что делает хранение радиоактивных отходов в эстонских гранитах невозможным); 2) предварительное геологическое исследование подходящих мест для строительства станции произвела фирма, являющаяся акционером, а следовательно, бенефициаром проекта; 3) объявленную технологию применять не собираются; 4) в Эстонии нет специалистов, а те, которые возможно выучатся, не будут иметь практического опыта, особенно в критических ситуациях; 5) по плану Fermi, лучшими работниками атомной станции являются обычные инженеры, не имеющие опыта и знаний в ядерной индустрии; 6) но главная претензия - это стратегическая безопасность. Возможно ли вообще ее обеспечить в условиях современных военных реалий? Мне думается, что нет.
Учитывая тот факт, что у нас в стране даже вакцину не смогли толком сохранить, не соблюли необходимые температурные режимы и загубили лекарства на миллионы евро, боюсь представить, как наши „специалисты-инженеры“ будут транспортировать радиоактивные отходы.
Но не переживайте, ведь в случае утечки отходов, этот факт можно скрыть, и никто никогда ничего не узнает. Ведь радиация не пахнет и не видна. Человек просто получит дозу радиации, а потом тихонько умрет от рака. В современном мире онкология настолько распространена, что никто ничего не заподозрит.
Эта же опасность может приключиться в десятках других пессимистичных сценариях как при хранении отходов, так и при нештатных ситуациях на станции, которые решать будут неопытные техники из любых других сфер и такие же неопытные выпускники университетов. Акционеры-то будут ходить с дозиметрами и в случае нештатной ситуации просто уедут подальше.
Самое зерно зла в этой сумасшедшей для маленькой Эстонии идее, это национальная безопасность. Это и раньше было понятно и без страшилок про террористов, что ядерный объект - это лакомый кусочек для любой террористической группировки, оппозиционной группы и других радикально настроенных ребят. Но на фоне войны в Украине, спали розовые очки у всех, кроме Fermi, у которых в глазах только долларовые значки. И если для огромной территории Украины даже такая критическая опасность не ставит под угрозу существование нации, при попытке захвата или угрозы нашей стране врагу не нужно будет даже вводить сюда войска. Достаточно будет одного иранского дрона - и наша территория станет непригодной для жизни на ближайшие пару сотен, а может и тысяч лет.
Не понятно, зачем создавать такой привлекательный объект для шантажа в случае агрессии, когда это уже отработанная схема. Не питайте надежд на партизанскую войну и помощь Запада, если у нас будет стоять атомная станция. Какое, думаете, время подлета ракет от российской границы до места, оцененного вкладчиками проекта Fermi, как перспективное - Кунда? Пару минут? Ультразвуковым ракетам, думается, хватит и нескольких секунд. Какой процент сбитых ракет ПВО Украиной? 70-90%? 30-10% вполне хватит, чтобы настигнуть станцию. Специалисты Fermi утверждают, что при попадании снаряда в станцию ядерного взрыва не произойдет. А он и не нужен. При попадании ракеты в любой ядерный объект произойдет экологическая катастрофа колоссальных размеров. Это мнение украинских экспертов, имеющих опыт оперирования атомными объектами в течении полувека. И если для Украины это будет жестко, но в принципе не так критично, учитывая размер территории и количество населения, то для Эстонии это будет означать угрозу существования нации, по крайней мере на нашей территории.
Спустя несколько минут после запуска ракет или дронов, которые вообще практически не может отследить современные ПВО, как показывает практика войны в Украине, будет уже не важно, на сколько большой контингент НАТО находится на нашей территории, и сколько автоматов и гранатометов выдано Кайтселитом населению, готовому сражаться за независимость, и как быстро подлетят истребители союзников. Ядерной зимы у нас после катастрофы может и не случиться, но зона отчуждения покроет всю страну. А возможно заденет и соседние страны. В советское время собирались начать разработку Ракверского месторождения фосфоритов, находящегося рядом или под одним из возможных мест строительства. Эстонские ученые подняли общественность („фосфоритовая война“), а гидрогеологи путем моделирования на ЭВМ (компьютеров еще не было) доказали, что разработка затронет чуть ли не всю систему подземного водоснабжения Эстонии. В результате разработку не начали до сих пор.
Эстония, учитывая нашу геологическую особенность - грунтовые воды опоясывают всю подземную территорию страны, а также балтийские страны, Балтийское море, и достигают Польшу и Беларусь, станет мгновенно непригодной для существования мирного населения на сотни лет. Швеция, Финляндия, Дания, Латвия и Литва, Польша и Беларусь - все ощутят „радости“ радиоактивной катастрофы. И на успокоительные отрицания активистов из Fermi, надеющихся, что такого не произойдет, можно ответить лишь одно: для того, чтобы утверждать о безопасности такого сценария, нужен реалистичный эксперимент!
Эксперимент провести невозможно, следовательно, риск настолько велик, что нивелирует все плюсы от „дешевой“ электроэнергии. Eesti Energia тоже обещала дешевую энергию, отказываясь от энергии, основанной на горючем сланце и выходя на биржу. Но увы, сценарий агрессии со стороны восточного соседа и энерго-безопасности страны, про который я несколько лет до этого говорил и предупреждал, просто не приняли во внимание. „Оценка рисков“ проведена халатно, если вообще проведена и, как минимум, не учтена!
А агрессор показал, что ядерные объекты, это военные стратегические объекты, которые на первом месте в списке захвата или уничтожения.
Так настолько ли сильно вы хотите дешевую абстрактную электроэнергию и готовы ли пожертвовать безопасностью своей Родины и вообще существованием жизни на эстонской земле?
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