МНЕНИЕ | Ядерная станция в Эстонии - благо или цель для военной атаки и угроза национальной безопасности?

Претензий к проекту много: 1) не проведена геологическая разведка места для захоронения опасных радиоактивных отходов (по имеющимся геологическим данным, в эстонских породах-фундаментах присутствует вода, что делает хранение радиоактивных отходов в эстонских гранитах невозможным); 2) предварительное геологическое исследование подходящих мест для строительства станции произвела фирма, являющаяся акционером, а следовательно, бенефициаром проекта; 3) объявленную технологию применять не собираются; 4) в Эстонии нет специалистов, а те, которые возможно выучатся, не будут иметь практического опыта, особенно в критических ситуациях; 5) по плану Fermi, лучшими работниками атомной станции являются обычные инженеры, не имеющие опыта и знаний в ядерной индустрии; 6) но главная претензия - это стратегическая безопасность. Возможно ли вообще ее обеспечить в условиях современных военных реалий? Мне думается, что нет.

Но в конце концов, видя, что на своем веку они этой технологии не дождутся, приняли решение о применении в Эстонии старой технологии с какими-то новшествами. По сути, обманув как вкладчиков, так и общественность. Не проведя тщательной геологической разведки, а понадеявшись на принцип аналогии с соседними государствами, они начали продавать акции компании и даже заключать договоры о продаже энергии, привязывая к проекту всех: начиная от политиков и бизнесменов, заканчивая исследовательскими-консалтинговыми компаниями и компаниями, специализирующимися на строительстве атомных станций. Все играют ту или иную роль в оценке приемлемости строительства. И это происходит на фоне того, что правительство Эстонии даже не приняло решения о строительстве. Кажется, что они слишком уверены, что продавят своим лобби данное решение. Возможно, что политики уже так же вошли в проект, купив или получив акции Fermi в подарок. Думаю, следует проверить, будут ли участвовать заинтересованные лица в принятии политического решения. И вероятно, тщательная проверка может нас удивить.

В последнее время фирма Fermi активно начала продвигать тему строительства атомной электростанции в Эстонии. Вначале они обещали строительство станции нового поколения, испытания которой еще не проведены, и сама технология только запатентована. Но с верой в лучшее, в новые технологии, они начали свою мощную маркетинговую компанию, надеясь, что пока суть да дела, технологию опробуют и пустят в широкое использование.

Учитывая тот факт, что у нас в стране даже вакцину не смогли толком сохранить, не соблюли необходимые температурные режимы и загубили лекарства на миллионы евро, боюсь представить, как наши „специалисты-инженеры“ будут транспортировать радиоактивные отходы.

Но не переживайте, ведь в случае утечки отходов, этот факт можно скрыть, и никто никогда ничего не узнает. Ведь радиация не пахнет и не видна. Человек просто получит дозу радиации, а потом тихонько умрет от рака. В современном мире онкология настолько распространена, что никто ничего не заподозрит.

Эта же опасность может приключиться в десятках других пессимистичных сценариях как при хранении отходов, так и при нештатных ситуациях на станции, которые решать будут неопытные техники из любых других сфер и такие же неопытные выпускники университетов. Акционеры-то будут ходить с дозиметрами и в случае нештатной ситуации просто уедут подальше.

Самое зерно зла в этой сумасшедшей для маленькой Эстонии идее, это национальная безопасность. Это и раньше было понятно и без страшилок про террористов, что ядерный объект - это лакомый кусочек для любой террористической группировки, оппозиционной группы и других радикально настроенных ребят. Но на фоне войны в Украине, спали розовые очки у всех, кроме Fermi, у которых в глазах только долларовые значки. И если для огромной территории Украины даже такая критическая опасность не ставит под угрозу существование нации, при попытке захвата или угрозы нашей стране врагу не нужно будет даже вводить сюда войска. Достаточно будет одного иранского дрона - и наша территория станет непригодной для жизни на ближайшие пару сотен, а может и тысяч лет.