БЛОГ УКРАИНКИ | „Мы уже не бегаем в бомбоубежище, потому что невозможно каждый час туда спускаться, а потом обратно“ - что рассказывают оставшиеся в Киеве украинцы?

Последний месяц, в частности, по понедельникам я не выпускаю телефон из рук. Десятки сообщений всем родным и близким, друзьям и коллегам с единственным вопросом: как вы там? Ответы приходят не сразу, иногда с перерывом в несколько часов, и я понимаю, опять нет света, а значит нет связи. Как правило, массированные ракетные удары по Украине происходит в те дни, когда международное сообщество в очередной раз осуждает действия страны-агрессора, и на прошлой неделе был именно такой день. Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. Тут же Россия решила доказать, что решение Европарламента правильное и выпустила по Украине 70 ракет… В частности, на столицу Украины летела 31 ракета из которых 21 была сбита, но 10 достигли своей цели. А глобальная цель у России одна – создать гуманитарную катастрофу в Украине! Киев и другие города до сих пор сидят без света, воды, тепла….

Большинство моих подруг вернулись в Украину, и если раньше, мы рассказывали друг другу о наших мытарствах в других странах, то теперь я читаю сообщения о том, как они спасаются в Киеве от ракетных ударов и наблюдают из окна летящие дроны-шахеды. Как не могут помыться уже неделю, и как готовят еду на свечах… Я сильно переживаю за каждую из них, а они успокаивают меня и говорят, что это мне Там страшно, а они Тут уже привыкли… я не понимаю как можно к этому привыкнуть, но вижу, они действительно уже перестали бояться. „Ин, ты там не „кипешуй“, у нас все в порядке. Мы уже не бегаем в бомбоубежище, потому что невозможно каждый час туда спускаться, а потом обратно. Вон вчера видели из окна как наши ПВО сбивают эти сучие ракеты“, - пишут мои друзья Рома и Настя.

„Выживет тот, кто лучше подготовлен и сможет вовремя спрятаться в укрытие, ну или просто кому повезет. Это сейчас понимает все гражданское население… У меня вон даже на случай ядерной атаки чемоданчик собран“, - успокаивает меня подружка-журналист Оля. У меня просто плавиться мозг от этих слов! Чемоданчик на случай ядерной атаки? И она пишет это абсолютно спокойно, принимая факт того, что это реально может прозойти. Я не устаю гордиться своими подругами – их смелостью, их выносливостью, их готовностью оставаться до конца в родном Киеве и никуда не уезжать…Оля вдогонку присылает мне смс из какой-то статьи психотерапевта, где он говорит, что тревога тех, кто в Украине, намного меньше потому, что здесь люди учатся адаптироваться к ситуации и знают, как действовать. После пережитой тревоги и опыта выживания психика адаптируется, а за границей у украинцев такого опыта нет, поэтому страх и тревога зашкаливают. Наверное, психолог прав, потому что я не представляю как бы я спокойно могла наблюдать за летящими дронами-шахедами, как вообще восприняла бы постоянно ревущие серены (когда слышу их по телефону во время разговора с друзьями – у меня начинается паническая атака), как бы бежала в укрытие и на ходу думала, что взять с собой, если вдруг уже некуда будет вернуться. Все это до сих пор не укладывается в моей голове, и я думаю постоянно о том, какие же они Там сильные! „Мы стараемся жить как и раньше. Я забрала дочку из Британии на каникулы в Киев. Когда воздушные тревоги, мы прячемся, но когда их нет – ходим в кино, гуляем в парке, я продолжаю работать в своем салоне, в общем жизнь продолжается“, - сообщает в чате подруга Оксана и отправляет видео дочери, где она играет на гитаре. Они они вчера отправили своим друзьям на передовую… Я не знаю, как после этого всего не восхищаться своей нацией! Разве можно победить этих людей? Как можно победить тех, кто легко смотрит в глаза смерти, кто не имеет страха перед врагом, и кто готов стоять до последнего за свою землю? Я знаю, что после окончания войны, Киев станет еще краше и еще величественнее! И я вернусь в его объятия и буду гулять сутками любимыми улицами и впитывать запах города – домов, брусчатки, травы, деревьев, булочек и кофе…метро и подземных переходов. Этот запах будет другим, не таким как я его помню с прошлой зимы. Но я так хочу его услышать.