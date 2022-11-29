БЛОГ УКРАИНКИ | „Мы уже не бегаем в бомбоубежище, потому что невозможно каждый час туда спускаться, а потом обратно“ - что рассказывают оставшиеся в Киеве украинцы?
Киевлянка Инна Гордиенко продолжает вести блог на RusDelfi и рассказывать о том, чем живут украинцы в Эстонии.
Последний месяц, в частности, по понедельникам я не выпускаю телефон из рук. Десятки сообщений всем родным и близким, друзьям и коллегам с единственным вопросом: как вы там? Ответы приходят не сразу, иногда с перерывом в несколько часов, и я понимаю, опять нет света, а значит нет связи. Как правило, массированные ракетные удары по Украине происходит в те дни, когда международное сообщество в очередной раз осуждает действия страны-агрессора, и на прошлой неделе был именно такой день. Европарламент принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. Тут же Россия решила доказать, что решение Европарламента правильное и выпустила по Украине 70 ракет… В частности, на столицу Украины летела 31 ракета из которых 21 была сбита, но 10 достигли своей цели. А глобальная цель у России одна – создать гуманитарную катастрофу в Украине! Киев и другие города до сих пор сидят без света, воды, тепла….
Большинство моих подруг вернулись в Украину, и если раньше, мы рассказывали друг другу о наших мытарствах в других странах, то теперь я читаю сообщения о том, как они спасаются в Киеве от ракетных ударов и наблюдают из окна летящие дроны-шахеды. Как не могут помыться уже неделю, и как готовят еду на свечах… Я сильно переживаю за каждую из них, а они успокаивают меня и говорят, что это мне Там страшно, а они Тут уже привыкли… я не понимаю как можно к этому привыкнуть, но вижу, они действительно уже перестали бояться. „Ин, ты там не „кипешуй“, у нас все в порядке. Мы уже не бегаем в бомбоубежище, потому что невозможно каждый час туда спускаться, а потом обратно. Вон вчера видели из окна как наши ПВО сбивают эти сучие ракеты“, - пишут мои друзья Рома и Настя.
„Выживет тот, кто лучше подготовлен и сможет вовремя спрятаться в укрытие, ну или просто кому повезет. Это сейчас понимает все гражданское население… У меня вон даже на случай ядерной атаки чемоданчик собран“, - успокаивает меня подружка-журналист Оля. У меня просто плавиться мозг от этих слов! Чемоданчик на случай ядерной атаки? И она пишет это абсолютно спокойно, принимая факт того, что это реально может прозойти. Я не устаю гордиться своими подругами – их смелостью, их выносливостью, их готовностью оставаться до конца в родном Киеве и никуда не уезжать…Оля вдогонку присылает мне смс из какой-то статьи психотерапевта, где он говорит, что тревога тех, кто в Украине, намного меньше потому, что здесь люди учатся адаптироваться к ситуации и знают, как действовать. После пережитой тревоги и опыта выживания психика адаптируется, а за границей у украинцев такого опыта нет, поэтому страх и тревога зашкаливают. Наверное, психолог прав, потому что я не представляю как бы я спокойно могла наблюдать за летящими дронами-шахедами, как вообще восприняла бы постоянно ревущие серены (когда слышу их по телефону во время разговора с друзьями – у меня начинается паническая атака), как бы бежала в укрытие и на ходу думала, что взять с собой, если вдруг уже некуда будет вернуться. Все это до сих пор не укладывается в моей голове, и я думаю постоянно о том, какие же они Там сильные! „Мы стараемся жить как и раньше. Я забрала дочку из Британии на каникулы в Киев. Когда воздушные тревоги, мы прячемся, но когда их нет – ходим в кино, гуляем в парке, я продолжаю работать в своем салоне, в общем жизнь продолжается“, - сообщает в чате подруга Оксана и отправляет видео дочери, где она играет на гитаре. Они они вчера отправили своим друзьям на передовую… Я не знаю, как после этого всего не восхищаться своей нацией! Разве можно победить этих людей? Как можно победить тех, кто легко смотрит в глаза смерти, кто не имеет страха перед врагом, и кто готов стоять до последнего за свою землю? Я знаю, что после окончания войны, Киев станет еще краше и еще величественнее! И я вернусь в его объятия и буду гулять сутками любимыми улицами и впитывать запах города – домов, брусчатки, травы, деревьев, булочек и кофе…метро и подземных переходов. Этот запах будет другим, не таким как я его помню с прошлой зимы. Но я так хочу его услышать.
Украинки-предпринимательницы
Пока что я в объятиях Таллинна и он снижает градус моей боли. На прошлой неделе я попала на мероприятие, где еще раз убедилась, что украинцы – нация, которая способна не просто выживать в тяжелых условиях, но и продолжать творить, генерировать идеи, создавать с нуля новые бизнесы и команды. Программа по предпринимательству „Empowering Women“ была разработана для женщин, готовых воплотить в жизнь идею для семейного бизнеса или микропредприятия. В этом году она была представлена для женщин, которые покинули Украину из-за войны, но хотят продолжать играть активную роль в построении своей жизни через предпринимательство. Программа осуществляется в сотрудничестве с Garage48, Eesti Pagulasabi (Эстонским советом по делам беженцев), British Council (Британским советом), Swedbank и Представительством Европейской комиссии в Эстонии. 12 ноября в Таллинне состоялся финал первой программы, в которой приняли участие 58 украинок! Они представили идеи собственного бизнеса или уже работающий бизнес, который хотят восстановить в Эстонии. Обучение на программе предполагало 2-недельный хакатон, включавший более 15 семинаров и наставничество с около 50 экспертами и менторами в области предпринимательства в Эстонии.
В финале оказалось 40 участниц, которые представили свои бизнес-планы и прототипы продуктов или услуг. Я наблюдала за тем, как украинки боролись за свои идеи, как они отчаянно и искренне поддерживали друг друга, и меня распирала гордость за своих соотечественниц, а сердце переполнялось радостью и болью… Радостью, потому что я видела, как их глаза горят новыми свершениями, болью, потому что в каждой идее я видела тот след, который оставила в их сердце война, то горе, которое многим пришлось пережить, и каких усилий им стоит все начать сначала… Идеи были очень разнообразными: из сферы красоты и здоровья, образования, спорта, досуга и развлечений, питания, IT, производства одежды, хендмейд. Участницы программы были из разных городов Эстонии: Таллинн, Тарту, Пярну, Отепя, Хаапсалу, Сааремаа.
По результатам оценки бизнес-планов и презентаций 20 лучших идей получили возможность пройти на следующий этап – 2-месячную программу наставничества. Не могу не перечислить некоторых победительниц, чьи бизнес-идеи мне лично очень понравились:
1. onewave.info – услуги по продвижению украинского женского бизнеса в соцсетях от Анны Шулики
2. S&S Home Kitchen – традиционная эстонско-украинская кухня с доставкой на дом, в офис и на объекты строительства от Светланы Белая-Карнеги
3. „Круассан в карман“ (Крэйзи Круассан) – кафе полезного фаст-фуда и сладостей в городе Кохтла-ярве – от Оксаны Ухринчук
4. Zirochka Ukraine – дизайнерская украинская одежда
5. Balance yoga – лечебная йога онлайн и офлайн от Русланы Романескул
6. Детская Арт студия „Песочный остров“ – песочная анимация для детей
7. Whiterose – цветочные букеты и композиции, вызывающие wow-эмоции от Валерии и Вероники Майборды
8. ETVOX – портативные кабины для переговоров и звукозаписи от Ирины Крахиной
9. „GO!RAZOM!“ – крафтовые автотуры в разные страны и по Эстонии от Елены Гладкой, которая получила специальную награду от учредителей программы.
Теперь авторы этих идей (всего 20 бизнес-идей были отобраны после финальных презентаций) начнут обучение в двухмесячной менторской программе, которая продлиться с 21 ноября этого года по 22 января 2023 года и смогут претворить свои идеи в жизнь.
Начинающим предпринимательницам помогут найти первых клиентов и перейти к продажам. Ну а в заключении программы выберут 5 победительниц, которым будет выделено финансирование на старт своего дела!
Возможно, еще в каких-то странах разработаны подобные программы для украинских беженок, но я пока что о них не слышала. Поэтому, мне как украинке-беженке, безумно приятно, что Эстония, в которой я нахожусь, дает такие возможности и всеми силами помогает украинским женщинам стать на ноги! Я уже планирую подать свой бизнес-план на следующую программу Empowering women и вам тоже советую. По моим данным новую группу для обучения должны набирать весной, так что следите, чтобы не пропустить!
Еще одно событие, которое не могу обойти стороной - кинофестиваль PÖFF - Tallinn Black Nights Film Festival/ Фестиваль „Темные ночи“, который проходил в Таллинне на прошлой неделе. С 2014 года этот фестиваль входит в число самых важных 15 кинофестивалей мира. В этот раз на фестивале были показаны 5 украинских фильмов: Jailbird, „Тривала втеча“ (реж. Andrea Magnani), Valeria is getting married, „Валерия выходит замуж“ (реж. Michal Vinik), Sashenka, „Сашенька“ (реж. Olexandr Zhovna), Lucky Girl, „Я, Нина“ (реж. Marysia Nikitiuk) и Lukxembourg, Lukxembourg (реж. Antonio Lukich).
Фильм Jailbird привез в Таллинн мой друг - кинопродюсер Олег Щербина. Он был снят совместно с итальянским продакшеном – режиссером фильма выступил Андреа Магнани. Съемки проходили на территории Украины, и одну и главных ролей сыграла просто великолепная актриса Нина Набока! Это история о мальчике, который родился в тюрьме у заключенных туда родителей, но которого воспитывает главный смотритель тюрьмы. Не хочу спойлерить, скажу только, что это очень трогательное кино, снятое в жанре комедии и точно никого не оставит равнодушным!
27 ноября фестиваль закрыл свои двери, но если вы не смоги на него попасть, не отчаивайтесь, многие фильмы пойдут в основном прокате. Вот несколько, которые я точно советую и на которые сама собираюсь пойти:
· Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin (Inisherini Hinged)
· Ulrich Seidl – RIMINI
· Steven Spielberg – The Fabelmans (Fabelmanid)
· Sam Mendes – Impire of Light (Valguse Impeerium)
· Darren Aranofsky – The whale (Vaal)
Рождественский Таллинн
Возвращаясь с последнего кинопоказа в Воскресенье я не могла не заглянуть на Ратушную площадь, где стартовал праздник Первого Адвента. Я никогда раньше не была на нем и даже не слышала о его существовании. Первый день Адвента отмечается в четвертое воскресенье до Рождества, и в этом году оно пришлось на 27 ноября. Во всех районах Таллинна (Ноблесснер, Штромка, Ласнамае, Пирита) в этот день зажигаются свечи и проходят различные развлекательные мероприятия. Впереди еще праздники Второго, Третьего и Четвертого Адвента! Так что если не попали в прошлые выходные – не расстраивайтесь. Ярмарки вообще будут работать даже после наступления Нового года, поэтому нагуляться точно будет время.
Ну а поскольку самая главная елка страны установлена на Ратушной площади, все основные мероприятия происходят именно здесь! Масса людей собралась в прошлое воскресенье, чтобы послушать выступление мэра города и посмотреть, как он зажжет свечу первого Адвента на рождественской елочке. Это было очень торжественно и атмосферно. После официальной части на стене Ратуши транслировалось световое шоу „Tempusfugit“, пел Таллиннский камерный хор, а также смешанный хор церквей, ну и конечно ярмарок! Игрушки, изделия из кожи и шерсти, керамика, поделки из дерева и множество других изделий хендмейд просто вскружат вам голову!
Я не сдержалась и купила чудесные кожаные перчатки на овчине и теперь точно не замерзну этой зимой. Ну и конечно же советую не пройти мимо фуд-кортов. Глег, глинтвейн, имбирное печенье, пряники и другие лакомства ждут вас здесь до позднего вечера. Здесь можно и просто перекусить и сытно поужинать или пообедать. Я выбрала verivorst (кровяная колбаска) с картофелем и квашеной капустой и заплатила всего-навсего 11 евро за огромную порцию! А глинтвейн на Vana Tallinn согрел меня на целый вечер и заставил помечтать о том, как я буду встречать следующее Рождество возле своей любимой елки в Киеве На Подоле или на Софиевской площади…А пока я в Таллинне и наслаждаюсь всем, что происходит возле меня здесь и пишу об этом на своей новой страничке в Facebook.