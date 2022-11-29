МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: единое образование - не обычная политика, а судьбы детей!(3)
Разговор об образовании всегда означает разговор о будущем. Изучение истории необходимо для понимания настоящего и неповторения ошибок прошлого. В Эстонии об этом мало говорят, и складывается ощущение, что совсем не думают, особенно т.н. „русская“ общественность. А самое опасное, что многие русские родители оставляют образование детей на откуп эгоистичным, склонным к манипуляциям политикам. В результате теряется драгоценное время, которое невосполнимо, пишет публицист Валерий Сайковский в своей колонке для RusDelfi.
Происходящее в сфере образования имеет принципиальное значение для развития любой страны. Всевозможным „прыжкам“ в развитии Японии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии предшествовали достижения в образовании. По большей части этот принцип выполнялся и в Эстонии. Но есть два мало пересекающихся сегмента образования, русский и эстонский, раздельное существование которых давно пора было прекратить.