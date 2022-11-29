МНЕНИЕ | Валерий Сайковский: единое образование - не обычная политика, а судьбы детей!

Происходящее в сфере образования имеет принципиальное значение для развития любой страны. Всевозможным „прыжкам“ в развитии Японии, Южной Кореи и Юго-Восточной Азии предшествовали достижения в образовании. По большей части этот принцип выполнялся и в Эстонии. Но есть два мало пересекающихся сегмента образования, русский и эстонский, раздельное существование которых давно пора было прекратить.

Международные тесты показали, что эстонский сегмент успешнее. Но центристы основой своей электоральной политики сделали консервацию сегрегационной модели образования. После 1991 года огромное количество школьников прошли через недостаточно эффективную образовательную систему. Их родители голосовали за тех, кто много обещал, но ничего не сделал - и ситуация только ухудшается. Легко продолжать голосовать за тех, кто продолжает обещать. Труднее разобраться с ситуацией, найти время и деньги, чтобы дети получили достойное образование, в т.ч изучили эстонский. Купить очередной гаджет и дать больше карманных денег намного легче. Многие поленились, упустили время и теперь пожинают плоды в виде проблем с конкурентоспособностью повзрослевших детей на рынке труда. Виновники же непринятия своевременных решений многими русскими срочно впали в политическую амнезию.