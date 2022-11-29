ВИДЕО | Зеленая столица – что это такое? Как изменится Таллинн?

„Титул Зеленой столицы – это аванс городу, который старается быть зеленым. В течение года будут происходить различные мероприятия с целью улучшения города и повышения осведомленности горожан“, – говорит представитель проекта Алена Зуева.

В рамках проекта организаторы будут вовлекать жителей столицы в различные мероприятия. Один из примеров – „Народный бюджет“: каждый может предложить идею по улучшению городского пространства. Помимо этого Таллинн продолжит развивать ИТ-инновации, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды. Увеличится количество охраняемых стоянок для велосипедов. В следующем году в школах и детсадах пройдут лекции об окружающей среде и отходах. И это только малая часть начинаний, которые будут постепенно представлены таллиннцам в будущем году.

„В течение года городским жителям будут рассказывать о зеленом мышлении, – добавляет Алена Зуева. – Ведь это не так и сложно, главное начать. Иногда можно доехать до работы на велосипеде или дойти пешком. Попробовать передвигаться на общественном транспорте, а не на автомобиле. Можно не покупать лишнюю рубашку во время скидок. Сортировка отходов – тоже не так сложно. Стекло и бумагу можно складывать в отдельные контейнеры, уже этого для начала будет достаточно“.

Официальное открытие проекта состоится 21 января. Все подробности на сайте greentallinn.eu.