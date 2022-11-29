В Эстонии начал работу новый сервис краткосрочной аренды автомобилей

По словам Харди Исока, руководителя Avis в Эстонии, логика сервиса проста и привычна для потребителя — в мобильном приложении можно забронировать выбранный автомобиль на желаемое время в подходящем месте и пользоваться им от получаса до пяти дней. В настоящее время открыто восемь пунктов проката машин, откуда можно начать и завершить поездку, но в зависимости от спроса их может быть открыто больше.

„Услуга краткосрочной аренды является удобной альтернативой личному автомобилю и предназначена для всех, кто имеет конкретное парковочное место и хочет использовать автомобиль вместе с другими пользователями. Мы сотрудничаем с частными лицами, квартирными товариществами и предприятиями. Первые пункты проката расположены в основном рядом с новыми постройками, и мы будем добавлять новые места в соответствии с интересами людей и договоренностями“, — сказал Исок.

Пункты проката Avis Now в Таллинне и Харьюмаа:

Ideal Auto (Ласнамяэ)

Ласнамяэ 4 (Сикупилли)

Дом Мауруса (Мустамяэ)

Бизнес-центр Avala (Веэренни)

Падрику 4/1 (Пирита)

United Motors (Пеэтри)

Деревня Ууэсалу (волость Раэ)

Уусмяэ 8 (Саку)

Автопарк компании по краткосрочной аренде изначально включает в себя двадцать новых, хорошо оборудованных автомобилей с узнаваемым внешним видом. Возможно будет арендовать автомобили Toyota Corolla и Yaris Cross, Peugeot 308, Škoda Scala и BMW 118. Оплата услуги производится платежной картой, добавленной в приложение, а бронирование автомобиля подтверждается предоплатой за выбранный период аренды. После окончания аренды к цене прибавляется плата за пройденное расстояние и плата за время использование автомобиля в случае превышения срока аренды бронирования согласно прейскуранту.