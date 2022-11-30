Совет по экономии от Марка: можно ли в 43 года начать благоразумнее относиться к деньгам?

„Все, конечно, слышали, как друзья и члены семьи обсуждают, продуктовая корзина какой сети магазинов самая дешевая или на какой заправке сейчас самые лучшие скидки для постоянных клиентов. Я в таких разговорах всегда был больше в роли слушателя. Казалось, ради этого мизерного денежного выигрыша нужно сделать безумно много домашней работы. У меня изначально не было этого инстинкта экономии“, – говорит Марк. И добавляет: „Можно даже сказать, что я выбрасывал деньги на ветер“.

Не способствовал экономии и стремительный стиль жизни отца семейства, это заставляло его отдавать предпочтение быстрым решениям, что действительно удобно, но не всегда выгодно для кошелька. Слишком часто в дверь стучится доставщик еды, заправка топливом на первой попавшейся по дороге автоматической станции…

Марк признается, что постепенно все изменилось. „Теперь я понимаю, что все не совсем так, и что не каждый прием экономии отнимает безумно много времени. Это скорее просто засело в голове“. И как уже было упомянуто, одно из его недавних открытий – накопление цифровых штампов Alexela.

„Начиная с того дня, как Alexela вышла со своей новой программой лояльности, я, честно говоря, нигде в других местах больше не заправляюсь. Это вовсе не так затратно по времени и нервам, как я думал, потому что не нужно всегда полностью опустошать бак. Так что заправляюсь, когда могу. И накопление штампов, конечно, очень мотивирует…“ – мужчина погружается в мысли.

Марк объясняет, что поскольку у него есть договор с Alexela на электроэнергию, его постоянная скидка на топливо составляет 5 ц/л, а благодаря новой программе лояльности у него копятся и штампы за литры топлива, которое он покупает: 10 литров = 1 цифровой штамп. „Поскольку за месяц я заливаю в среднем 60 литров, это означает, что каждый месяц я зарабатываю шесть цифровых штампов“, – быстро подсчитывает в уме мужчина.