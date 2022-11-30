На международный симпозиум в Каунасе съехались четыре европейских президента. Алар Карис в последний момент не приехал

В симпозиуме „Идея Европы“ приняли участие эксперты со всей Европы, а также президенты четырех стран - Литвы, Латвии, Польши и Румынии, которые обсудили будущее „Европы“. Симпозиум стал одним из заключительных мероприятий программы культурной столицы Европы Каунаса. Президент Эстонии Алар Карис, который должен был также участвовать в симпозиуме, не приехал.

В итоге в дискуссии приняли участие Президент Латвийской Республики Эгилс Левитс, Президент Литовской Республики Гитанас Науседа, Президент Республики Польша Анджей Дуда и Президент Румынии Клаус Йоханнис.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Гитанас Науседа и ректором ВМУ профессором Юозасом Аугутисом выступили с приветственным словом.

Второй этап мероприятия состоял из трех дебатов, в ходе которых интеллектуалы из разных европейских стран обсуждали, что сегодня значат Европа, европейская цивилизация и европейские ценности. В широкие дебаты были вовлечены всемирно известные деятели СМИ, права, прав человека, политики и других областей.

Среди них были Джон Ллойд, директор по журналистике Института Рейтер и главный редактор Financial Times; Славомир Сераковский; Дайнюс Жалимас; Андреас Баммель, Фрэнсис Мартин О'Доннелл, Петр Швитальский, Михаил Минаков и Натали Нугайреде, бывший главный редактор Le Monde и член редакционного совета The Guardian.

„Цель симпозиума - переосмыслить идею Европы. Геополитические, культурные и ментальные изменения последних десятилетий делают актуальным вопрос о том, что мы имеем в виду, когда говорим „Европа“. Европейский Союз родился как проект по обеспечению мира посредством экономического сотрудничества. За последующие 70 лет эта задача была изменена и поставлена под сомнение. Нынешняя война в Европе и вокруг Европы придает новую остроту вопросу о Европе, ее идентичности, масштабах и роли. Вопросы устойчивости, прочности и ценностей требуют срочного ответа“, - сказал философ и создатель симпозиума д-р Викторас Бахметьевас.