Шокирующие результаты исследования: каждый пятый автомобиль в Эстонии имеет измененный пробег
Одни и те же проблемы испытывают все европейские страны, когда речь заходит о рынке подержанных автомобилей. Будь то мошенничество с пробегом, скрытые дефекты или риск обмана покупателей из-за слишком старого парка, прозрачность рынка подержанных автомобилей часто оставляет желать лучшего. Ситуация в разных регионах Европы отличается и может объясняться общей экономической ситуацией в стране и региональными особенностями.
CarVertical, платформа для составления отчетов об истории автомобилей, провела исследование, чтобы определить страны, в которых покупка подержанного автомобиля связана с наибольшими рисками.
Эстонский рынок подержанных автомобилей является одним из наименее прозрачных в Европе
Почти каждый пятый автомобиль на дорогах Эстонии имеет модифицированный пробег. Это говорит о том, что в стране один из самых высоких уровней потенциального мошенничества в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей с отмотанным пробегом еще выше.
Основной причиной того, что так много автомобилей в Эстонии имеют измененный одометр, является высокий уровень импорта - 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Именно когда автомобиль пересекает границу, обычно происходит мошенничество, и пробег сворачивается в значительной степени. Среднее количество откатанных километров в Эстонии составляет 46 446.
Автопарк Эстонии в целом является одним из самых старых в Европе. Средний возраст автомобиля, проверенного в carVertical, составляет 10,4 года, что занимает 4-е место снизу в национальном рейтинге согласно Индексу прозрачности рынка.
Западноевропейские рынки более прозрачны
Согласно исследованию, рынок подержанных автомобилей в Западной Европе более прозрачен, чем в Восточной Европе. Неудивительно, что большинство автомобилей импортируется на восток из таких стран, как Германия, Франция или Италия.
В Великобритании самый прозрачный рынок из 23 стран, участвовавших в исследовании Индекса прозрачности рынка. Однако это не означает, что британский рынок подержанных автомобилей полностью свободен от проблем. Из всех автомобилей в Великобритании, проверенных carVertical, 14,5% имели измененный пробег, а 21% были когда-то неисправны, что говорит о том, что покупателям не стоит доверять продавцам и там. С другой стороны, в Великобритании самая низкая доля импортных автомобилей - всего 10,7%.
Германия занимает второе место по количеству случаев мошенничества с одометрами - 12,6% и 21,3% поврежденных автомобилей. Хотя Германия является крупнейшим в Европе производителем автомобилей, 26,8% подержанных автомобилей в стране были ввезены из-за рубежа.
Италия имеет самую низкую долю поврежденных автомобилей в индексе - всего 16,6%. Доля автомобилей с отозванным одометром также относительно низка - 11%, и только 32,1% автомобилей импортируются.
„Все эти страны являются важными игроками в автомобильной промышленности. Германия, Италия и Франция производят большое количество автомобилей и обеспечивают остальной регион подержанными автомобилями за счет экспорта“, - говорит Матас Бузелис, менеджер по коммуникациям компании carVertical.
Штрафы за обман одометров во Франции в 10 раз выше, чем в некоторых других восточноевропейских странах, в результате чего небольшое количество автомобилей - 9,6% - было поймано. Однако 28,5% автомобилей на дорогах страны повреждены, что является значительным показателем. Франция импортирует 54% своих подержанных автомобилей, что является самым высоким показателем среди стран, находящихся в верхней части таблицы.
Прозрачность в Центральной Европе находится на среднем уровне
Страны Центральной Европы, такие как Хорватия, Чехия, Венгрия и Словакия, находятся в середине индекса прозрачности рынка carVertical. В этих странах широко распространен импорт, и на дорогах наблюдается относительно большое количество поврежденных автомобилей.
Около половины подержанных автомобилей в Чешской Республике импортируется из-за рубежа. 51,6% автомобилей повреждены, а 11,4% были утилизированы с показаниями одометров.
В соседней Словакии, однако, доля импортных автомобилей еще выше - 58,5%. 57,7% автомобилей повреждены, а 1 из 9 автомобилей ездит с измененным одометром.
В Венгрии ситуация на рынке подержанных автомобилей аналогична: 52,6% автомобилей импортированы, 55% повреждены, а 12,7% имеют отмотанный одометр. Хотя в Хорватии один из самых низких показателей модификации пробега (10,3%), в стране значительное количество импортных автомобилей (69,3%) и 56,4% автомобилей с дефектами.
В Восточной Европе самые большие проблемы с прозрачностью рынка
Покупка подержанного автомобиля в Латвии, Литве, Украине или Румынии - дело рискованное, поскольку многие автомобили имеют скрытые повреждения, повторный
пробег и многие другие проблемы. Мошенничество - обычное дело, и многие покупатели уже стали его жертвами.
Самый непонятный авторынок - в Латвии, где 23,6% всех автомобилей, проверенных carVertical, имеют измененный пробег. Аналогичная ситуация наблюдается и в других странах Восточной Европы: В Румынии 19,6% автомобилей с пересмотренным одометром, в Украине 15,6% и в Литве 18,1%.
Украина является чемпионом по импорту автомобилей, более 80% автомобилей поступает из-за рубежа. Латвия (75,5%), Румыния (67,2%) и Литва (75,3%) не сильно отстают.
Многие автомобили, прибывающие из Западной Европы, повреждены или даже сломаны, затем отремонтированы и продаются как „почти новые“. В результате доля поврежденных автомобилей в Восточной Европе очень высока. В Литве повреждено 59% транспортных средств, в Латвии - 57,5%, в Румынии - 57%, в Украине - 46,7%.
„Значительно более высокая доля импорта подержанных автомобилей является одной из основных причин того, что страны Восточной Европы гораздо больше страдают от мошенничества. Импорт напрямую повышает уровень мошенничества с пробегом автомобилей - выявление таких преступлений требует больших усилий, особенно когда речь идет о трансграничных сделках“, - объясняет М. Бузелис.
Как проводился опрос?
Это исследование основано на фактических отчетах об автомобилях, приобретенных нашими клиентами за 12-месячный период. Он создал полную картину европейского рынка подержанных автомобилей, позволяющую экспертам сравнить ситуацию в разных странах.
Для того чтобы сравнение было корректным, компания carVertical ввела собственный индекс прозрачности рынка, основанный на 6 факторах:
доля автомобилей с измененным сертификатом пробега;
среднее количество отмотанных километров на одометре;
процент поврежденных автомобилей;
средняя стоимость ремонта ущерба:
процент импорта подержанных автомобилей;
средний возраст проверенных автомобилей.
Поскольку все эти факторы не одинаково важны для прозрачности рынка, они имеют разный вес в индексе. Например, среднее значение отзыва по пробегу оказывает большее влияние на результат, чем средний возраст проверенных автомобилей.
„Поскольку мы обработали такое большое количество исторических проверок по такому большому количеству автомобилей, мы можем найти закономерности на разных рынках и проследить их развитие во времени“, - объясняет М. Бузелис.