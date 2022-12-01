Шокирующие результаты исследования: каждый пятый автомобиль в Эстонии имеет измененный пробег

CarVertical, платформа для составления отчетов об истории автомобилей, провела исследование, чтобы определить страны, в которых покупка подержанного автомобиля связана с наибольшими рисками.

Эстонский рынок подержанных автомобилей является одним из наименее прозрачных в Европе

Почти каждый пятый автомобиль на дорогах Эстонии имеет модифицированный пробег. Это говорит о том, что в стране один из самых высоких уровней потенциального мошенничества в Европе. Только в Румынии и Латвии процент автомобилей с отмотанным пробегом еще выше.

Основной причиной того, что так много автомобилей в Эстонии имеют измененный одометр, является высокий уровень импорта - 76,1% подержанных автомобилей ввозятся из-за рубежа. Именно когда автомобиль пересекает границу, обычно происходит мошенничество, и пробег сворачивается в значительной степени. Среднее количество откатанных километров в Эстонии составляет 46 446.

Автопарк Эстонии в целом является одним из самых старых в Европе. Средний возраст автомобиля, проверенного в carVertical, составляет 10,4 года, что занимает 4-е место снизу в национальном рейтинге согласно Индексу прозрачности рынка.

Западноевропейские рынки более прозрачны

Согласно исследованию, рынок подержанных автомобилей в Западной Европе более прозрачен, чем в Восточной Европе. Неудивительно, что большинство автомобилей импортируется на восток из таких стран, как Германия, Франция или Италия.

В Великобритании самый прозрачный рынок из 23 стран, участвовавших в исследовании Индекса прозрачности рынка. Однако это не означает, что британский рынок подержанных автомобилей полностью свободен от проблем. Из всех автомобилей в Великобритании, проверенных carVertical, 14,5% имели измененный пробег, а 21% были когда-то неисправны, что говорит о том, что покупателям не стоит доверять продавцам и там. С другой стороны, в Великобритании самая низкая доля импортных автомобилей - всего 10,7%.