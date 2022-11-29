ЧМ-2022: Стали известны первые пары плей-офф чемпионата мира

Сегодня состоялись заключительные матчи в группах А и В:

Англия - Уэльс 3:0

Первый тайм сборная Англии оккупировала половину поля Уэльса, пытаясь забить и выйти вперед. Однако ворота распечатали только во втором тайме. Бейла заменили в перерыве, а во втором тайме англичане полностью деморализовали соперника. Шикарный гол со штрафного и подбор после ошибки в штрафной выбили Уэльс из турнира.

США - Иран 1:0

Сборная Ирана, обыгравшая Уэльс во втором туре, поверила в выход из группы, да и соперник попался подходящий. Но чуда не произошло. Команда из Ближнего Востока пропустила в первом тайме от Пулишича, потом забить уже было совсем тяжело. Американцы держали счет, обороняясь до самого конца.

Турнирная таблица группы В:

Нидерланды - Катар 2:0

Нидерланды владели инициативой всю игру и вышли вперед на 26-й минуте. Гакпо пробил точно в нижний угол. В начале второго тайма Френки де Йонг увеличил преимущество в счете. На 69-й минуте нидерландсы забили третий мяч, но судья зафиксировал игру рукой.

Нидерланды набрали 7 очков и вышли из группы с первого места. Катар не смогли набрать очков и турнир покидают.

Эквадор - Сенегал 1:2

Сенегал начали очень агрессивно, но вышли вперед только на 44-й минуте матча, благодаря голу Исмаила Сарр, который реализовал пенальти. На 68-й минуте Мойсес Кайседо сравнял счёт, но радость была не долгой и через две минуты Калиду Кулибали установил окончательный счет в матче.

Сенегал набрали шесть очков и вышли из группы со второго места. Эквадор с четырьмя очками турнир покидают.

Турнирная таблица группы А:

В 1\8 финала Англия сыграет с Сенегалом. Матч пройдет 4 декабря в 21.00.

Сборная Нидерландов в плей-офф встретится с командой из США 3 декабря в 17.00.

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