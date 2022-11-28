МНЕНИЕ | Путин - это Штирлиц с гестаповским прошлым

В Петербурге, на родине президента России Владимира Путина нашли свидетельство его работы на пятое управление КГБ СССР, которое в Советском Союзе занималось борьбой с диссидентами. Сам Путин никогда и нигде публично не упоминал об этом. В его официальной биографии говорится, что он был контрразведчиком, а потом уже работал за границей. Штирлицу не пристало быть похожим на гестаповца. Возникает только один вопрос: а что было бы, если бы в 1999 году информация о путинском участии в борьбе с диссидентами выплыла наружу, смог ли он тогда бы стать президентом России? - пишет в своей колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.