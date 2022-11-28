МНЕНИЕ | Путин - это Штирлиц с гестаповским прошлым(10)
В Петербурге, на родине президента России Владимира Путина нашли свидетельство его работы на пятое управление КГБ СССР, которое в Советском Союзе занималось борьбой с диссидентами. Сам Путин никогда и нигде публично не упоминал об этом. В его официальной биографии говорится, что он был контрразведчиком, а потом уже работал за границей. Штирлицу не пристало быть похожим на гестаповца. Возникает только один вопрос: а что было бы, если бы в 1999 году информация о путинском участии в борьбе с диссидентами выплыла наружу, смог ли он тогда бы стать президентом России? - пишет в своей колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.
Информацию о том, что Владимир Путин 7 сентября 1976 года участвовал в обыске квартиры диссидента Олега Волкова, обнародовал петербургский журналист и экскурсовод Константин Шолмов. Будучи в музее политической истории России, находящемся в Петербурге, он наткнулся на интересный экспонат: протокол обыска, где среди прочих офицеров есть фамилия лейтенанта Путина. Шолмов выложил фото протокола, и оно начало стремительно расходиться по соцсетям. Дело по которому проходили Олег Волков и Юлий Рыбаков хорошо известно петербургской общественности.