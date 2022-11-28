Мнение
28.11.2022, 19:00

МНЕНИЕ | Путин - это Штирлиц с гестаповским прошлым

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Сергей Ковальченко
журналист
Владимир Путин и Борис Ельцин, 1999 год
Владимир Путин и Борис Ельцин, 1999 год
ФОТО: AP

В Петербурге, на родине президента России Владимира Путина нашли свидетельство его работы на пятое управление КГБ СССР, которое в Советском Союзе занималось борьбой с диссидентами. Сам Путин никогда и нигде публично не упоминал об этом. В его официальной биографии говорится, что он был контрразведчиком, а потом уже работал за границей. Штирлицу не пристало быть похожим на гестаповца. Возникает только один вопрос: а что было бы, если бы в 1999 году информация о путинском участии в борьбе с диссидентами выплыла наружу, смог ли он тогда бы стать президентом России? - пишет в своей колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.

Информацию о том, что Владимир Путин 7 сентября 1976 года участвовал в обыске квартиры диссидента Олега Волкова, обнародовал петербургский журналист и экскурсовод Константин Шолмов. Будучи в музее политической истории России, находящемся в Петербурге, он наткнулся на интересный экспонат: протокол обыска, где среди прочих офицеров есть фамилия лейтенанта Путина. Шолмов выложил фото протокола, и оно начало стремительно расходиться по соцсетям. Дело по которому проходили Олег Волков и Юлий Рыбаков хорошо известно петербургской общественности.

Ночью 3 августа 1976 года на стене Государева бастиона Петропавловской крепости появилась надпись: „Вы распинаете свободу, но душа человека не знает оков!“. Осталось единственное фото надписи, которую сотрудники КГБ пытаются закрыть какими-то досками. За эту надпись были арестованы - Олег Волков, Юлий Рыбаков и еще несколько человек. Мужчины взяли вину на себя, чтобы выпустили из тюрьмы женщин. Дело из политического было переквалифицировано в уголовное (как это знакомо нынешним российским оппозиционерам, которые, по мнению власти сплошь являются уголовниками). На суде весной 1977 года Олег Волков получил 7 лет колонии строгого режима, а Юлий Рыбаков 6 лет колонии усиленного режима за полярным кругом в Мурманской области. Уже во времена новой России Юлий Рыбаков был депутатом Ленсовета и Государственной думы, а лейтенант Путин сделав головокружительную карьеру, стал президентом России и предпочел „забыть“ о том, чем он занимался в 1976 году.

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