Кто погасит жилищный кредит, если с Вами что-нибудь случится?

Почти половина участников исследования о страховании рисков, проведенного SEB в странах Балтии в 2020 году, отметили, что в определенный момент им могло бы потребоваться страхование жизни. К сожалению, зачастую люди выбирают страхование с самым дешевым ежемесячным платежом, не задумываясь о том, что оно может не гарантировать им желаемую защиту.

„Чаще всего происходят случаи, когда страховая компания вносит ежемесячные платежи по кредиту за клиента, который долго находится на больничном. Основные причины длительного больничного связаны с несчастными случаями, при которых человек получил, например, переломы, препятствующие выполнению работы, и в ряде случаев период восстановления может занимать до нескольких месяцев“, — объясняет Катрин Лакс, руководитель подразделения консультантов по вопросам страхования и пенсии Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE. „К сожалению, бывают и печальные ситуации, когда мать или отец, купившие жилье в кредит, умирают в результате тяжелой болезни. Для семьи это чрезвычайно сложно в эмоциональном плане, а порой и в финансовом. В этом случае человека уже не вернуть, но в финансовом отношении окажется весьма кстати страховая защита, которая поможет семье выплатить банку остаток кредита или уменьшить его“.

По словам Лакс, большинству заемщиков кажется правильным выбором страхование от риска смерти в результате несчастного случая, которое гарантирует финансовую поддержку близким в случае их смерти. „Но при таком страховании выплата возмещения производится только при наступлении смерти в результате несчастного случая, а если смерть была вызвана заболеванием, близкие возмещения не получат. По нашим данным, в среднем до 10% смертей происходит из-за несчастных случаев, то есть большинство смертей наступает по причине болезней. Так, к сожалению, в Эстонии с каждым годом увеличивается число заболеваний, связанных с инфарктами, инсультами и злокачественными опухолями“.