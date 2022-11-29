Кто погасит жилищный кредит, если с Вами что-нибудь случится?
С каждым годом люди оформляют всё больше жилищных кредитов, недвижимость дорожает, а теперь растут и связанные с Euribor процентные ставки. Приобретение собственного дома — мечта многих людей, но, оформляя кредит, мы реже задумываемся о том, как быть с ежемесячными платежами при несчастном случае или длительной болезни, в случае потери работы или смерти.
Почти половина участников исследования о страховании рисков, проведенного SEB в странах Балтии в 2020 году, отметили, что в определенный момент им могло бы потребоваться страхование жизни. К сожалению, зачастую люди выбирают страхование с самым дешевым ежемесячным платежом, не задумываясь о том, что оно может не гарантировать им желаемую защиту.
„Чаще всего происходят случаи, когда страховая компания вносит ежемесячные платежи по кредиту за клиента, который долго находится на больничном. Основные причины длительного больничного связаны с несчастными случаями, при которых человек получил, например, переломы, препятствующие выполнению работы, и в ряде случаев период восстановления может занимать до нескольких месяцев“, — объясняет Катрин Лакс, руководитель подразделения консультантов по вопросам страхования и пенсии Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE. „К сожалению, бывают и печальные ситуации, когда мать или отец, купившие жилье в кредит, умирают в результате тяжелой болезни. Для семьи это чрезвычайно сложно в эмоциональном плане, а порой и в финансовом. В этом случае человека уже не вернуть, но в финансовом отношении окажется весьма кстати страховая защита, которая поможет семье выплатить банку остаток кредита или уменьшить его“.
По словам Лакс, большинству заемщиков кажется правильным выбором страхование от риска смерти в результате несчастного случая, которое гарантирует финансовую поддержку близким в случае их смерти. „Но при таком страховании выплата возмещения производится только при наступлении смерти в результате несчастного случая, а если смерть была вызвана заболеванием, близкие возмещения не получат. По нашим данным, в среднем до 10% смертей происходит из-за несчастных случаев, то есть большинство смертей наступает по причине болезней. Так, к сожалению, в Эстонии с каждым годом увеличивается число заболеваний, связанных с инфарктами, инсультами и злокачественными опухолями“.
„Мы всегда рекомендуем своим клиентам быть предусмотрительными и готовыми к сложным финансовым ситуациям. Для этого полезно будет ответить на некоторые вопросы: будут ли Ваши кредиты и лизинг погашены в случае, если доход семьи уменьшится и Вас больше не будет рядом с ними? От чего придется отказаться семье, если доход уменьшится? И достаточно ли у Вас сбережений, чтобы при необходимости сразу попасть на прием к врачу-специалисту и получить восстановительное лечение?“ — говорит Лакс.
Избежать трудностей с погашением кредита также поможет страховая защита кредита. „Заболевания и несчастные случаи — не единственные обстоятельства, которые могут вызвать трудности с возвратом кредита. Распространенным страхом также является потеря работы, например в результате сокращения. Здесь может пригодиться страховая защита на случай потери работы, которая в течение соответствующего периода будет покрывать платежи по кредиту или их часть. При этом в случае смерти страхователя или серьезной проблемы со здоровьем страховая компания погасит банку весь остаток кредита или его определенную часть“.
В жизни всегда случаются неожиданности.
Помимо страхования платежей по кредиту или остатка кредита, обеспечить чувство финансовой безопасности для себя и близких можно с помощью страхования жизни. В SEB такой продукт называется Cтрахованием рисков. Это страхование гарантирует близким финансовое благополучие в случае смерти застрахованного от несчастного случая и в результате заболевания. Вместе со страхованием жизни также можно оформить дополнительные страховые покрытия, например суточные при несчастном случае, защиту на случай инвалидности в результате несчастного случая и защиту от критических заболеваний, с помощью которых можно будет покрыть стоимость реабилитации и прочие медицинские расходы. При выплате возмещения по продукту Cтрахования рисков SEB не имеет значения, что стало причиной смерти — несчастный случай или болезнь. Хотя цена страховки будет несколько выше, чем при страховании на случай смерти в результате несчастного случая, Вы получите более широкую защиту.
В жизни всегда случаются неожиданности. Страхование гарантирует чувство финансовой защищенности в критические моменты и помогает избежать трудностей с погашением кредита. Если у Вас есть вопросы, свяжитесь со специалистом по страхованию и ознакомьтесь с условиями договора. Так Вы будете уверены в том, что получите именно такое страхование, которое Вам необходимо.
Информация о страховании жизни также доступна на сайте Союза страховых обществ.