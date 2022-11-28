Правда ли, что в Житомире памятник Пушкину во время сноса „убил“ активиста?

Видео сноса памятника Пушкину в Житомире было заснято как очевидцами, так и работавшими на месте репортёрами. Один из роликов был опубликован в Telegram-канале Житомирского городского совета утром 11 ноября, спустя несколько часов после окончания демонтажа. На нём видно, как бюст поэта обматывают тросом, затем кран поднимает скульптуру и опускает её в грузовик. Весь процесс занял порядка 10 секунд, за это время бюст никому на голову не упал.

Аналогичные видео, снятые с немного других ракурсов, публиковали и местные СМИ. Например, „Житомир.інфо», телеканал C-TV, Times zt и „Погляд». Ни в этих видеосюжетах, ни в других публикациях житомирских и всеукраинских медиа ничего не говорится о несчастном случае, приведшем к гибели присутствовавшего при демонтаже активиста. Наши коллеги из грузинского проекта MythDetector связались с работавшим 11 ноября у памятника Пушкина фотографом Леонидом Шевчуком — по его словам, „процесс прошёл мирно, без шума“, никто не пострадал и тем более не погиб.

Более того, соответствующие публикации в российских СМИ и Telegram-каналах стали появляться только 12 ноября, хотя бюст сняли с постамента ранним утром предыдущего дня. Крайне сомнительно, что смерть человека во время события, которое освещали сразу несколько репортёров и наблюдали немало свидетелей, оставалась бы в тайне более суток.

Поскольку в Telegram-каналах разного размера новость о гибели человека во время демонтажа житомирского памятника Пушкину появилась существенно раньше, чем в российских СМИ, мы решили воспользоваться для поиска первоисточника сервисом TGstat. Согласно его данным, первый подобный пост был опубликован 11 ноября в 17:02 по московскому времени в канале „А вот мой Яндекс кошелёк“ (12 800 подписчиков), а затем разошёлся по более крупным.

При этом пользователи Telegram проигнорировали тот факт, что в описании профиля „А вот мой Яндекс кошелёк“ говорится: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Спустя примерно сутки блогер даже отреагировал на то, как его более ранний пост без соответствующих дисклеймеров попал на крупнейшие российские новостные сайты: „Новость про бюст Пушкина, который проломил при демонтаже череп украинца, оказалась очередным фейком с канала „А вот мой Яндекс кошелёк“. Надеюсь, соответствующие органы дадут правовую оценку действиям этого „шутника“».