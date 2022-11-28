Правда ли, что в Житомире памятник Пушкину во время сноса „убил“ активиста?
В ноябре 2022 года российские СМИ сообщили, что при демонтаже памятнику поэту бронзовый бюст упал на голову украинцу — тот скончался на месте. Мы проверили достоверность таких публикаций.
Ранним утром 11 ноября в Житомире начался демонтаж памятника Пушкину, который установили в 1899 году к столетию поэта. Двумя днями ранее мэр города Сергей Сухомлин обратился к местным жителям с просьбой поделиться своими идеями о будущем монумента, высказав и собственное мнение: демонтировать бюст необходимо. Сейчас снятый с постамента памятник хранится „на территории одного из коммунальных предприятий Житомира“, в будущем его планируют либо выставить в краеведческом музее, либо попробовать обменять на пленных украинцев.
На следующий день после демонтажа бронзового Пушкина российские СМИ сообщили, что операция, проведённая житомирскими коммунальщиками, не обошлась без жертв — в процессе снятия с постамента бюст упал на голову местному активисту и „мгновенно убил его“. Об этом сообщили, в частности, „Российская газета», Lenta.ru, Life.ru, News.ru, „Свободная пресса», „Секрет фирмы», „Блокнот», Ura.ru и SM News.
В Telegram о гибели житомирца во время демонтажа памятника Пушкину сообщили в числе прочих каналы „Мир Михаила Онуфриенко» (789 000 подписчиков на момент написания этого разбора), „Tynu40kGoblina (oper.ru)» (463 000), „ЧП Донецк Z» (337 000), „Русский формат» (301 000), „Секира 18+ - Война Украина» (262 000) и „Rogandar News: новости, факты, события!» (192 000), телеведущая Юлия Меньшова (265 000), публицист Армен Гаспарян (212 000), „военкоры“ Андрей Руденко (275 000) и Ирина Куксенкова (62 000). Также упоминание этой истории можно встретить в Facebook, Twitter, „ВКонтакте», YouTube и других соцсетях. Особую популярность среди интернет-пользователей обрела „ода“ Марианны Голенищевой, посвящённая „воюющему“ бюсту Пушкина.
Видео сноса памятника Пушкину в Житомире было заснято как очевидцами, так и работавшими на месте репортёрами. Один из роликов был опубликован в Telegram-канале Житомирского городского совета утром 11 ноября, спустя несколько часов после окончания демонтажа. На нём видно, как бюст поэта обматывают тросом, затем кран поднимает скульптуру и опускает её в грузовик. Весь процесс занял порядка 10 секунд, за это время бюст никому на голову не упал.
Аналогичные видео, снятые с немного других ракурсов, публиковали и местные СМИ. Например, „Житомир.інфо», телеканал C-TV, Times zt и „Погляд». Ни в этих видеосюжетах, ни в других публикациях житомирских и всеукраинских медиа ничего не говорится о несчастном случае, приведшем к гибели присутствовавшего при демонтаже активиста. Наши коллеги из грузинского проекта MythDetector связались с работавшим 11 ноября у памятника Пушкина фотографом Леонидом Шевчуком — по его словам, „процесс прошёл мирно, без шума“, никто не пострадал и тем более не погиб.
Более того, соответствующие публикации в российских СМИ и Telegram-каналах стали появляться только 12 ноября, хотя бюст сняли с постамента ранним утром предыдущего дня. Крайне сомнительно, что смерть человека во время события, которое освещали сразу несколько репортёров и наблюдали немало свидетелей, оставалась бы в тайне более суток.
Поскольку в Telegram-каналах разного размера новость о гибели человека во время демонтажа житомирского памятника Пушкину появилась существенно раньше, чем в российских СМИ, мы решили воспользоваться для поиска первоисточника сервисом TGstat. Согласно его данным, первый подобный пост был опубликован 11 ноября в 17:02 по московскому времени в канале „А вот мой Яндекс кошелёк“ (12 800 подписчиков), а затем разошёлся по более крупным.
При этом пользователи Telegram проигнорировали тот факт, что в описании профиля „А вот мой Яндекс кошелёк“ говорится: „Пародия, сатира на политическую действительность. Только проверенные фейки“. Спустя примерно сутки блогер даже отреагировал на то, как его более ранний пост без соответствующих дисклеймеров попал на крупнейшие российские новостные сайты: „Новость про бюст Пушкина, который проломил при демонтаже череп украинца, оказалась очередным фейком с канала „А вот мой Яндекс кошелёк“. Надеюсь, соответствующие органы дадут правовую оценку действиям этого „шутника“».
Итог: Сатирические новости