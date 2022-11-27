Ласнамяэская основная школа отмечает большой юбилей

В уже далеком 1972 году распоряжением городских властей в Кадриорге была открыта Первая таллинская логопедическая школа с целью оказания регулярной помощи детям с речевыми проблемами. В 2003 году школа переехала на свое нынешнее место в районе Ласнамяэ.