27.11.2022, 15:57
Ласнамяэская основная школа отмечает большой юбилей
ФОТО: Erakogu
Lasnamäe Põhikool (Ласнамяэская основная школа) отмечает большой юбилей - 50-летие своей деятельности.
В уже далеком 1972 году распоряжением городских властей в Кадриорге была открыта Первая таллинская логопедическая школа с целью оказания регулярной помощи детям с речевыми проблемами. В 2003 году школа переехала на свое нынешнее место в районе Ласнамяэ.
„К юбилею мы полностью реновировали здание школы и ее территорию (2021 год). Поздравляем руководителя школы Милену Погодаеву, весь коллектив, учеников и их родителей с большим праздником!“ - написал в социальных сетях вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.