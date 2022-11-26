ГОЛОДОМОР 90 | В разгар организованного советской властью голода каждую минуту умирало 24 человека

Голодомор — массовый голод, охвативший всю территорию Украинской ССР в 1932-1933 годах. Украинские крестьяне погибли, потому что советская власть забрала у них зерно, а затем и все остальное продовольствие за невыполнение планов хлебозаготовок, которые явно превышали средства многих украинских хозяйств.

В конце 1920-х годов советское правительство по инициативе Сталина начало проводить политику коллективизации: колхозы нужны были, в том числе, для того, чтобы „выгребать“ зерно из сёл и деревень, продавать его за границу и увеличивать экспортную выручку для финансирования индустриализации Советского Союза. Степи Украины и Северного Кавказа давали самые лучшие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, поэтому эти регионы первыми подверглись коллективизации. Загнать украинцев в колхозы было непросто, они сопротивлялись, местные партийные чиновники и агитаторы были убиты.