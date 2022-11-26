26.11.2022, 16:38
ГОЛОДОМОР 90 | В разгар организованного советской властью голода каждую минуту умирало 24 человека
Историк: российское общество и россиян приучили безразлично относиться к преступлениям сталинского режима
ФОТО: | Diözesanarchiv Wien/BA Innitzer
Чтобы заменить погибших украинских крестьян, советское правительство отправило в Украину сотни железнодорожных эшеленов с новыми переселенцами из России и Беларуси.
Голодомор — массовый голод, охвативший всю территорию Украинской ССР в 1932-1933 годах. Украинские крестьяне погибли, потому что советская власть забрала у них зерно, а затем и все остальное продовольствие за невыполнение планов хлебозаготовок, которые явно превышали средства многих украинских хозяйств.