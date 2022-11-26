Правда ли, что из-за ЛГБТ-символики самолёт со сборной Германии по футболу не пустили в Катар?

Ещё за несколько месяцев до начала мирового первенства представители оргкомитета и властей Катара однозначно заявляли : спортсменам, персоналу и болельщикам из числа ЛГБТ-сообщества нечего опасаться, несмотря на весьма консервативные и жёсткие местные законы касательно гомосексуалов. В отношении радужных флагов мнения разнились: гостей Катара просили уважать местные традиции и не проявлять „чувства“ на публике, но ряд официальных лиц сообщал, что символику ЛГБТ+ можно будет использовать непосредственно на стадионах. В сентябре газета The Guardian со ссылкой на договорённости между футбольной ассоциацией и властями ближневосточной страны утверждала , что болельщиков арестуют только в случае проявления явного неуважения к местным обычаям — например, если они попытаются вывесить радужный флаг на мечети.

Автор материала Амаль Ибрагим рассказал о происшествии со ссылкой на единственный источник — пост , опубликованный в Twitter пользователем под ником @football_ll55 18 ноября. У блогера 322 000 подписчиков, его публикации посвящены футболу в Азии (сборные многих арабских стран участвуют как раз в турнирах Азиатской футбольной конфедерации). В твите, заинтересовавшем автора Mqalaty, говорится: „Поддерживающему гомо****уализм самолёту сборной Германии отказали в приземлении в Катаре“.

Многие СМИ и Telegram-каналы, в свете этих новостей рассказавшие об инциденте с самолётом немецкой футбольной сборной, ссылаются на публикацию портала Mqalaty (в переводе с арабского — „Мои статьи“). Судя по описанию на сайте проекта, это основанный в 2013 году новостной веб-сайт, который „специализируется на ежедневной публикации профессиональных статей на арабском языке“. Заметка о том, как Катар не пустил борт Lufthansa, перевозивший немецких футболистов, была опубликована на Mqalaty около полудня 20 ноября.

Внимание катарских властей не ограничилось футболистами. Американского журналиста Гранта Уола задержали у стадиона, куда он пришёл в чёрной футболке с изображением футбольного мяча, заключённого в семицветную радугу (на классическом флаге ЛГБТ+ шесть полос). Спустя полчаса репортёру принесли извинения и разрешили пройти на арену. У болельщиц из Уэльса отобрали панамы, в оформлении которых использовались цвета с расширенного флага ЛГБТ+.

Впрочем, к ноябрю 2022 года ситуация изменилась. За несколько дней до матча открытия катарский футболист и посол мундиаля Халид Салман в интервью немецкому телеканалу ZDF назвал гомосексуальность „повреждением ума“ и напомнил гостям Катара, что в его стране однополая связь — это „харам“. 21 ноября, уже после старта группового этапа, FIFA посоветовала футболистам не надевать повязки с надписью OneLove — их планировали носить во время матчей капитаны шести европейских сборных. В случае нарушения игроков обещали наказывать жёлтыми карточками. Федерация футбола ФРГ вскоре заявила , что подаст на FIFA в суд. В тот же день сборной Бельгии запретили играть в футболках со словом Love на воротнике, хотя оно никак не было связано с ЛГБТ-символикой.

Итак, хотя утверждения футбольного блогера основаны на неверно интерпретированной фотографии, сборная Германии действительно попала в Катар не сразу. 14 ноября команда вылетела из Франкфурта-на-Майне в Маскат на самолёте Lufthansa в специальной ливрее, 17 ноября направилась из Маската в Доху на обычном самолёте Oman Air и 23 ноября сыграла там первый матч в рамках группового этапа чемпионата мира. Остаётся открытым вопрос о том, было ли приземление в столице Омана как-либо связано с требованиями Катара (если таковые вообще были) не прилетать в страну на „самолёте с ЛГБТ-символикой“.

В том же фотобанке Getty Images есть фотографии , на которых с другого ракурса запечатлена та же сцена, что и на втором снимке в твите @football_ll55. Согласно подписи, фотограф сделал их 17 ноября в Дохе, куда сборная Германии добралась на самолёте компании Oman Air. Аналогичные снимки доступны и в фотобанке агентства Reuters, а видео в Twitter публиковал канал Sky News.

Начнём с того, что верхняя из двух фотографий была сделана вовсе не в Омане, а во Франкфурте-на-Майне. Это изображение представлено в фотобанке Getty Images, где оно подписано так: „Игроки, тренеры и сотрудники сборной Германии по футболу готовы к посадке на самолёт. Команда направляется на краткие тренировочные сборы в Маскат (Оман)“. Фотография была сделана 14 ноября, в тот же день снимок с другого ракурса опубликовали в официальном твиттере Федерации футбола ФРГ. Спустя несколько часов там же появились кадры „самолёта с ЛГБТ-символикой“, сделанные уже в аэропорту Маската. В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу немцы как раз 16 ноября провели в столице Омана товарищеский матч с местной сборной.

На основании какой информации @football_ll55 сделал такой вывод? Блогер предлагает читателям сравнить две фотографии: на одной, утверждает он, запечатлено прибытие немцев в Оман, на другой команда сходит с трапа уже в Катаре. При этом ливреи двух самолётов различаются: у того, что попал на первый снимок, фюзеляж, в частности, украшен словом Diversity («Разнообразие“) и фигурами 11 обнимающихся людей, у борта со второго кадра — стандартная раскраска с использованием логотипа авиакомпании (не Lufthansa) и надписей на английском и арабском языках.

13 ноября Lufthansa опубликовала пресс-релиз о будущем полёте. В нём официальный авиаперевозчик сборной Германии называет пунктом назначения не Катар, а именно Оман. Более того, в сообщении Lufthansa говорится, что рейс был заранее запланирован по маршруту Франкфурт-на-Майне — Маскат — Дубай, и вместе с футболистами на борту были обычные пассажиры, которые спустя час после приземления в столице Омана благополучно вылетели в ОАЭ (об этом свидетельствуют данные сервиса FlightAware). 15 ноября самолёт направился из Дубая обратно во Франкфурт-на-Майне.

Информация о том, что 14 ноября немецкая сборная прилетит в Оман на тренировочные сборы и игру с местной командой, появилась на сайте Федерации футбола ФРГ ещё в середине сентября, за два месяца до старта чемпионата мира. В другом пресс-релизе говорится, что сборная из соображений экологичности решила воспользоваться двумя обычными рейсами (Франкфурт-на-Майне — Маскат и Маскат — Доха), а не бронировать чартер. Согласно этому сообщению, в противном случае самолёт летел бы полупустым в Маскат, затем стоял в местном аэропорту в ожидании завершения сборов, таким же полупустым направился в Доху и вовсе без пассажиров вернулся в Германию. „Федерация и Lufthansa заранее согласовали этот вариант путешествия“, — подчёркивается в пресс-релизе.

Наконец, называть борт Airbus A330 D-AIKQ „самолётом с ЛГБТ-символикой“ — как минимум преувеличение. Дизайн его фюзеляжа к чемпионату мира в Катаре разработал художник Петер Фобиа. Помимо слогана Diversity Wins («Разнообразие побеждает“) на ливрее изображены фигуры 11 человек. Семеро из них одеты в форму сборной Германии по футболу, ещё четверо — нет. Среди этих четверых (судя по всему, они изображают фанатов) есть люди разного возраста, пола и цвета кожи, при этом во всём оформлении не использованы радужные флаги или другие символы ЛГБТ+.

Некоторые пользователи соцсетей, рассказывая об этом самолёте, прикладывают также снимок, якобы сделанный внутри: на каждом из шести рядов кресел подголовники окрашены в один из шести цветов классического флага ЛГБТ. На самом деле эта фотография была опубликована на сайте Lufthansa ещё в июне 2022 года, когда в Германии и других западных странах традиционно отмечался Pride Month («Месяц гордости“). В честь прайда таким образом украсили салон Airbus A320neo D-AINY, а на его фюзеляж нанесли надпись Lovehansa (причём слово Love окрашено в радужные цвета), так что именно этот борт логичнее назвать „самолётом с ЛГБТ-символикой“. У Airbus A330 D-AIKQ, на котором немецкие футболисты летели в Оман, дизайн кресел был стандартным.

„Lufthansa — это синоним открытости, терпимости, разнообразия и объединения людей. Компания позволяет своим клиентам из всех стран и культур общаться и приветствует всех на борту независимо от пола, возраста, этнической принадлежности, религии, национальности, идентичности или сексуальной ориентации“, — описывает авиакомпания посыл ливреи, которую назвали Fanhansa. Открывая чемпионат мира по футболу, эмир Катара Тамим бен Хамад ат-Тани высказал схожую мысль: „Люди разных рас, национальностей, вероисповеданий и ориентаций соберутся здесь, в Катаре, и у экранов на всех континентах, чтобы разделить одни и те же волнующие моменты“.

Итог: Неправда