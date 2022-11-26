"Фейковые матери" | Путин встретился с матерями мобилизованных: в их роли выступили активистки и чиновницы

Путин встретился с матерями военнослужащих в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На опубликованном пресс-службой Кремля видео видно, что за столом с президентом сидят 17 женщин.

Изданию „Можем объяснить“ удалось идентифицировать нескольких участниц встречи. Например, на проблемы „своих сыновей“ жаловались московская чиновница и депутат от „Единой России“ Ольга Бельцева, глава Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Подмосковья Юлия Белехова и член Общественной палаты Орехово-Зуево Марина Мигунова.

На встрече также присутствовала чиновница из Хакасии Надежда Узунова, которую часто можно видеть с Путиным на различных мероприятиях. Так, совсем недавно она выступала на концерте на Красной площади в честь присоединения самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Херсона и Запорожья.

Ближе всего к Путину сидела режиссер православных патриотических фильмов Олеся Шигина.

Справа от Путина, в черном платке, сидела Жарадат Агуева, представительница чеченской „аристократии“. Стоит, правда, отметить, что сыновья последней, согласно публикациям многих СМИ, действительно участвуют в войне в Украине. Один из них – командир батальона „Запад-Ахмат“ Исмаил Агуев, второй – начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев.

На встрече также присутствовала начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации тувинского Каа-Хемского района Ирина Тас-оол.

Издание Meduza пишет, что точно не известно, у всех ли участниц встречи дети воюют в Украине. Например, Суна Набиева из Дагестана на встрече с Путиным говорила, что ее сын Энвер окончил Казанское высшее военное танковое училище, служил в Бурятии и участвует в боевых действиях с первого дня войны в Украине. Еще одна женщина рассказала, что погиб ее сын Константин Пшеничкин, который в 2014 году „ушел в ополчение“.

О встрече Владимира Путина с матерями участников войны стало известно несколько дней назад, 22 ноября. Участницы общественного движения „Совет матерей и жен“, которое объединяет родственниц мобилизованных и срочников, раскритиковали администрацию президента, что никого из них не пригласили на встречу. Организатор совета Ольга Цуканова допускала, что на мероприятие пригласят „карманных матерей“.