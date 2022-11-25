Путин - матери погибшего солдата: „Его цель достигнута“
Президент России Владимир Путин на сегодняшней встрече в Ново-Огареве с матерями военнослужащих сказал матери погибшего на войне с Украиной солдата, что кончина каждого неизбежна, но лучше погибнуть на войне, чем от алкоголизма. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
„У нас в ДТП погибает примерно 30 тысяч человек, от алкоголя – примерно столько же. И вот бывает, к сожалению, так жизнь складывается, жизнь сложна и многообразна, сложнее, чем где-то в бумажках написано, мы же все под Господом, под Аллахом, под Христом, я не знаю, все, кто верит в высшие силы, это неважно, какой религии он придерживается, важно то, что мы все смертны, мы все под Господом. И мы когда-нибудь из этого мира все уйдем, это неизбежно.
Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут – непонятно, и как уходят – от водки или еще от чего-то – непонятно, а потом ушли. Жили или не жили – тоже незаметно пролистнулось как-то: то ли жил человек, то ли нет. А Ваш сын жил, понимаете? Его цель достигнута. Это значит, что он и из жизни не зря ушел. Понимаете? В этом смысле, конечно, его жизнь оказалась значимой, с результатом прожита, причем с таким, к которому стремился“.