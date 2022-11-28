Художница Юлия Цветкова уехала из России. Ее более двух лет преследовали из-за рисунков вульвы

„Почему уехали, думаю, очевидно. Юля — иноагент, с новым законом [о полном запрете „пропаганды“ ЛГБТ] легче умереть, чем жить в России. На Юлю открыто два новых уголовных дела, так что оставаться в России невозможно“, — прокомментировала Ходырева отъезд дочери в интервью „Сибирь.Реалии“. Сама Ходырева находится во Франции.

Уголовное дело в отношении Цветковой возбудили в 2019 году. Основанием для дела стали публикации рисунков вульвы в паблике „Монологи вагины“ во „ВКонтакте“, который художница администрировала. Ее обвинили в распространении порнографии, прокуратура требовала приговорить Цветкову к трем годам колонии. В июле 2022 года Цветкову оправдали, 23 ноября Хабаровский краевой суд утвердил оправдательный приговор.

23 ноября в Марселе в пространстве Le Pangolin открылась выставка картин Юлии Цветковой и прошел круглый стол об истории искусства и цензуре изображения женских тел.