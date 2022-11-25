Правда ли, что на саммите G20 разместили карту РФ с включёнными в неё аннексированными областями Украины?

Многие СМИ написали об обновлённой карте РФ, которая якобы появилась на приветственном постере, размещённом в аэропорту Бали (РИА „Новости“, „Рен-ТВ», „Известия», „Комсомольская правда», „Коммерсантъ»). Некоторые издания не уточняют, кто повесил этот баннер, а другие пишут, что это была инициатива индонезийских лидеров или организаторов саммита. По словам Ura.ru, таким образом „организаторы саммита G20 в Индонезии признали расширение России“. Информация также распространилась в Telegram, „ВКонтакте», Facebook, Twitter, обсуждениях на Reddit и других сайтах.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей Украины, а затем подписал законы о вхождении в состав России четырёх частично оккупированных украинских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава ООН осудил действия России, сказав, что они противоречат международному праву и уставу организации. Кроме того, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая объявила аннексию незаконной. За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств — членов ООН, включая Индонезию.

Именно поэтому обновлённая карта России, якобы размещённая в аэропорту Бали на саммите G20, вызвала радость многих сторонников аннексии. Появление такой карты было воспринято ими как знак официального международного признания этих территорий частью России. Пользователь Twitter написал: „Оказывается, что мировое сообщество всё-таки признаёт присоединение Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР к России“.