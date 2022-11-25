Правда ли, что на саммите G20 разместили карту РФ с включёнными в неё аннексированными областями Украины?
По словам многих российских СМИ, организаторы G20 приветствовали российскую делегацию баннером с картой России, на которой ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были обозначены как часть российской территории. Мы проверили, действительно ли организаторы саммита разместили такой баннер.
Многие СМИ написали об обновлённой карте РФ, которая якобы появилась на приветственном постере, размещённом в аэропорту Бали (РИА „Новости“, „Рен-ТВ», „Известия», „Комсомольская правда», „Коммерсантъ»). Некоторые издания не уточняют, кто повесил этот баннер, а другие пишут, что это была инициатива индонезийских лидеров или организаторов саммита. По словам Ura.ru, таким образом „организаторы саммита G20 в Индонезии признали расширение России“. Информация также распространилась в Telegram, „ВКонтакте», Facebook, Twitter, обсуждениях на Reddit и других сайтах.
30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин признал независимость Херсонской и Запорожской областей Украины, а затем подписал законы о вхождении в состав России четырёх частично оккупированных украинских регионов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Глава ООН осудил действия России, сказав, что они противоречат международному праву и уставу организации. Кроме того, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая объявила аннексию незаконной. За резолюцию проголосовали 143 из 193 государств — членов ООН, включая Индонезию.
Именно поэтому обновлённая карта России, якобы размещённая в аэропорту Бали на саммите G20, вызвала радость многих сторонников аннексии. Появление такой карты было воспринято ими как знак официального международного признания этих территорий частью России. Пользователь Twitter написал: „Оказывается, что мировое сообщество всё-таки признаёт присоединение Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР к России“.
Тем не менее эта новость с фотографией приветственного баннера вызывает массу вопросов. Во-первых, нам не удалось найти в интернете ни одной фотографии этого же баннера с других ракурсов. Если бы баннер действительно провисел какое-то время в аэропорту Бали, куда прилетает масса российских туристов, скорее всего, пассажиры обратили бы внимание на приветствие на русском языке и поделились бы своими фотографиями в Сети. Во-вторых, в интернете нет фотографий подобных приветственных баннеров для делегаций других стран. Все билборды, баннеры и постеры на G20 оформлены в едином стиле и изображают силуэты индонезийских гор. Все надписи на официальных материалах выполнены на английском языке.
Цифровой анализ изображения показал несколько несостыковок. Область присоединённых территорий на фото имеет иную степень резкости и сжатия изображения, что обычно характерно для фотоколлажей.
Обратный поиск по изображению выдал ссылку на похожую карту России, выложенную во „ВКонтакте“ сообществом „Типичный Брянск“ 30 сентября, в день подписания Путиным договора о присоединении четырёх территорий. Скорее всего, это изображение и послужило основой для фотоколлажа, куда автор добавил логотип саммита G20 и текст „Добро пожаловать на G20, Россия!“.
Итак, можно сделать вывод, что опубликованное фото баннера с высокой долей вероятности является фейком. Большинство СМИ, писавших о баннере, ссылаются на Telegram-пост издания „Sputnik Ближнее Зарубежье“ от 16 ноября 2022 года. Это самое раннее упоминание, найденное нами в интернете. Поэтому, скорее всего, именно государственное издание „Спутник“, заблокированное в большинстве стран Запада после начала вторжения России в Украину в 2022 году, и стало первоисточником дезинформации.
Итог: Фейк