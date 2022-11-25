Алексей Навальный: заключенный кричал о пытках перед моей камерой

„Чувство бессильной ярости знакомо каждому, но в некоторых ситуациях оно играет особенно яркими красками. Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: „Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!“. Снова шум, человек смолкает. И вот ты в ярости и хочешь несчастному помочь, но сделать ничего не можешь, кроме как долбить кулаком в железную дверь камеры“.



На обходе Навальный рассказал о произошедшем сотруднику колонии, на что ему ответили, что заключенный просто пошутил над политиком. Сам оппозиционер считает, что это не было похоже на шутку.



“Днем у меня был суд, и уже второй раз колония, когда суд требует те или иные видеозаписи, заявляет, что записи пропали в результате чрезвычайного происшествия. Сначала у них был скачок напряжения, сегодня – „запись утрачена в ходе ее копирования“. И эта ситуация совсем не добавляет оптимизма насчет пыток буквально в соседней камере. Включи радио погромче и хоть режь человека на части. „Скачок напряжения“ уничтожит любые улики, хоть видеокамерами и завешено все вокруг“.



Навальный попросил своих адвокатов написать заявления, чтобы провели проверку, но все осложняется тем, что он ничего не знает о кричавшем, кроме того, что, „судя по голосу, это немолодой уже кавказец“.