За рубежом
27.11.2022, 14:03

Французские законодатели приняли проект о включении закона об абортах в Конституцию

 
Цель - не дать правым популистам забрать право на аборты
Prantsuse rahvusassamblee tänane istung.
Prantsuse rahvusassamblee tänane istung.
ФОТО: SARAH MEYSSONNIER | REUTERS

Национальное собрание Франции проголосовало за включение в Конституцию права на добровольное прерывание беременности, пишет Euronews.

На следующем этапе закон рассмотрят в Сенате.

Идея закрепить аборт в основном законе страны возникла после того, как Верховный суд США отменил федеральные гарантии права женщин на прерывание беременности.

Голосование проходило в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, где большинством голосов обладают левые и центристские партии.

По мнению левых и центристских партий Франции, закон об абортах необходимо сделать конституционным, чтобы правым популистам не удалось его отменить. Европарламентарии заявили, что решение Верховного суда США против прав на аборты, принятое в июне, свидетельствует о необходимости новых шагов.

Цель - избежать любого вида регресса“, - заявила Матильда Пано, лидер левой партии La France Insoumise (“Непобедимая Франция“), выступая в Национальном собрании.

„Мы не хотим давать ни малейшего шанса людям, которые враждебно относятся к абортам и правам на контрацепцию. Включение [права на аборт] в Конституцию еще больше защитит это право и затруднит его отмену во Франции“, - сказал Пано.

Права на аборт более широко приняты во Франции, чем в США и многих странах ЕС. Около 83% французов довольны тем, что аборты легальны, согласно июльскому опросу международной исследовательской компании Ifop. 81% опрошенных высказались за включение прав на аборт в конституцию.

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