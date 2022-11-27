Французские законодатели приняли проект о включении закона об абортах в Конституцию

На следующем этапе закон рассмотрят в Сенате.

Идея закрепить аборт в основном законе страны возникла после того, как Верховный суд США отменил федеральные гарантии права женщин на прерывание беременности.

Голосование проходило в Национальном собрании, нижней палате французского парламента, где большинством голосов обладают левые и центристские партии.

По мнению левых и центристских партий Франции, закон об абортах необходимо сделать конституционным, чтобы правым популистам не удалось его отменить. Европарламентарии заявили, что решение Верховного суда США против прав на аборты, принятое в июне, свидетельствует о необходимости новых шагов.

Цель - избежать любого вида регресса“, - заявила Матильда Пано, лидер левой партии La France Insoumise (“Непобедимая Франция“), выступая в Национальном собрании.

„Мы не хотим давать ни малейшего шанса людям, которые враждебно относятся к абортам и правам на контрацепцию. Включение [права на аборт] в Конституцию еще больше защитит это право и затруднит его отмену во Франции“, - сказал Пано.

Права на аборт более широко приняты во Франции, чем в США и многих странах ЕС. Около 83% французов довольны тем, что аборты легальны, согласно июльскому опросу международной исследовательской компании Ifop. 81% опрошенных высказались за включение прав на аборт в конституцию.