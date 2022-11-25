Спортивный директор „Флоры“: Иран впечатлил, но убедительнее всех - Бразилия

Уэльс - Иран 0:2

Обеим командам были очень нужны победы. В связи с этим ожидал, в первую очередь от Уэльса, сильного начала, как это было против США в начале второго тайма.

Ход игры оказался совсем не таким. Иран, казалось, удивил Уэльс и выбил их из колеи. На протяжении всего матча чувствовалась нервозность Уэльса, из-за чего у них не получалось нормально наладить игру. Полный разгром Уэльса.

А вот подход Ирана к игре был замечательным. Исходя из этого, первую игру против Англии можно назвать несчастным случаем, сегодня они показали, что у них есть и содержание, и качество.

Теперь будет очень интересно, кто сможет выйти из группы. У Ирана небольшая разница мячей, а это значит, что ничьей с США может быть недостаточно. Уэльс тоже в сложном положении, им надо обыгрывать Англию. Независимо от сегодняшнего результата Англия-США, последний групповой этап будет очень захватывающим.

Еще неизвестно, сможет ли Англия сразиться с Францией и Бразилией, которые до сих пор выглядели наиболее внушительно. Особенно скорость и техничность бразильцев произвели впечатление.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.