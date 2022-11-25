Спортивный директор „Флоры“: Иран впечатлил, но убедительнее всех - Бразилия(1)
В сотрудничестве с Эстонским футбольным союзом Delfi публикует колонку о чемпионате мира, в которой рассказывается о завершенном матче и его героях. Спортивный директор ФК „Флора“ Норберт Хурт проанализировал матч между Уэльсом и Ираном.
Уэльс - Иран 0:2
Обеим командам были очень нужны победы. В связи с этим ожидал, в первую очередь от Уэльса, сильного начала, как это было против США в начале второго тайма.
Ход игры оказался совсем не таким. Иран, казалось, удивил Уэльс и выбил их из колеи. На протяжении всего матча чувствовалась нервозность Уэльса, из-за чего у них не получалось нормально наладить игру. Полный разгром Уэльса.
А вот подход Ирана к игре был замечательным. Исходя из этого, первую игру против Англии можно назвать несчастным случаем, сегодня они показали, что у них есть и содержание, и качество.
Теперь будет очень интересно, кто сможет выйти из группы. У Ирана небольшая разница мячей, а это значит, что ничьей с США может быть недостаточно. Уэльс тоже в сложном положении, им надо обыгрывать Англию. Независимо от сегодняшнего результата Англия-США, последний групповой этап будет очень захватывающим.
Еще неизвестно, сможет ли Англия сразиться с Францией и Бразилией, которые до сих пор выглядели наиболее внушительно. Особенно скорость и техничность бразильцев произвели впечатление.