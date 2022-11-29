Владельца не наказали за погибший скот и оставленную без помощи корову во время отёла. Группа по спасению животных: наглость и безнаказанность!

Руководитель Пыхьяского региона Департамента сельского хозяйства и продовольствия Владимир Вахесаар признал, что в ходе проверки была обнаружена корова, погибшая во время отёла, а также останки ранее погибших животных. После проведения разъяснительной работы животновод собрал останки животных и вывез их с пастбища. Судя по присланным волонтером Группы по спасению животных фотографиям на пастбище была недопустимая ситуация, и PTA приняло решение впредь держать принадлежащее Бруно Энгелю стадо под пристальным вниманием.

Полиция, принимая решение о том, что Бруно Энгель не может быть привлечен к ответственности по 264-й статье Пенитенциарного кодекса (ч. 1, п. 3) исходила из того обстоятельства, что не были обнаружены достоверные и неопровержимые доказательства, позволяющие подозревать его в обращении с животным жестоким способом.

Как установило следствие, 9 мая 2022 года во время отёла на пастбище погибла корова. Там же были обнаружены останки других животных, однако установить точные обстоятельства их гибели не удалось. По снимкам погибших коров невозможно установить, при каких обстоятельствах и когда именно они погибли.

Приехавший волонтер из Группы по спасению животных обнаружил на пастбище останки еще семи коров. „Голова одной погибшей коровы находилась в воде, очевидно, корова утонула. Кроме того, там же на пастбище захоронено неизвестное количество погибших животных. На выгоне обнаружились остатки пластиковой пленки и обрывки шпагата, которым связывают спрессованное сено. Пленка и шпагат, попадая в пищеварительный тракт крупного рогатого скота, может вызвать гибель животного“, указал в заявлении полиции волонтер.

В мае нынешнего года внимание волонтера Группы по спасению животных привлекло сообщение о том, что в деревне Кивило волости Раазику Харьюского уезда на хуторе Сааремяэ телится корова из стада, принадлежащего местному скотоводу Бруно Энгелю. Во время отёла на пастбище не было ни владельца стада, ни его работников.

Следователь полиции, как и Департамент сельского хозяйства и продовольствия (Põllumajandus- ja Toiduamet, PTA) не счел действия (или бездействие) скотовладельца из Харьюмаа Бруно Энгеля недопустимыми, и с разрешения прокуратуры уголовное производство было прекращено.

„Что тут скажешь? В эстонском государстве это уже стало делом обыденным. Животные гибнут на пастбищах, их останки не вывозятся. Все кивают на то, что, мол, бывает“, - сказал Хейки Валнер, усилиями которого была создана Группа по спасению животных. „Соседи и бывшие работники рассказывают жуткие истории, которые происходят с животными, и даже готовы показать места, где закопаны их останки. Но оснований для того, чтобы призвать владельца стада к ответственности, нет. Даже фото- и видеоматериалы больше не могут служить доказательством, так как они якобы ничего не доказывают. Люди вызывают владельца на поле, где телящаяся корова нуждается в помощи, а он не приезжает, а теперь утверждает, что ему никто не звонил. Более того, находит родившегося теленка и обвиняет людей, которые позаботились о нем, в краже. Наглость и чувство абсолютной безнаказанности, вот с чем мы имеем дело!“ - добавил он.

Родившегося теленка доставили в сборный центр Эстонской ассоциации по племенной работе в Кауниссааре, где он содержится в настоящее время. Как сообщила председатель правления Эстонкого товарищества мясных скотоводов Яне Мяттик, животновод настаивает на том, чтобы ему вернули теленка или заплатили компенсацию за причиненный ущерб и якобы нанял нового юриста, грозясь привлечь к ответственности всех, кто осмелился выступить против него. Организации по защите животных намерены следить за дальнейшим развитием событий.

Ведущий специалист Северного региона PTA Харлес Кауп, дословно повторив слова своего начальника, отметил, что человек, оказывающий помощь при рождении теленка, должен обладать определенными навыками. Слова защитников животных о том, что владелец стада неоднократно игнорировал сообщения о том, что животные из его стада нуждаются в помощи, не были приняты во внимание.

Как добавил Вахесаар, к сожалению, иногда случается, когда в большом стаде погибают коровы во время отёла, и если животновод умышленно оставляет животное без помощи именно в этот момент, это может быть расценено, как заведомое оставление без помощи. Но если животновод отсутствовал в тот момент, когда корова телилась, это скорее можно рассматривать как несчастный случай.

Валнер убежден в том, что пора положить конец двуличию, следует во весь голос кричать о том, что наше общество крайне жестоко относится к животным, особенно к тем, которые содержатся на фермах. По его словам, постановления и Законы об охране животных практически игнорируются, собак и кошек далеко не всегда отправляют в приюты, экономя средства самоуправлений.

„Это же надо было додуматься до того, чтобы заявить, что попавших в приют собак и кошек, надо сразу усыплять, чтобы они не испытывали стресса в незнакомом месте. Тогда уж и общества по защите животных запрещайте. Зато какая экономия, не нужно будет заниматься жалобами защитников животных!“ - с горечью сказал он, добавив, что сложившееся положение кажется безнадежным.

На вопрос, будет ли Группа по защите животных обжаловать вынесенное полицией решение, Валнер ответил следующее: „Мы не можем обжаловать, поскольку не являемся пострадавшей стороной. И кто же этом деле „пострадавший“? Конечно, владелец, у которого животные мрут как мухи. В голове не укладывается! Но именно это вытекает из закона“, - сказал Валнер.

„Вот и получается, что нет смысла бороться и тратить время, до суда дело все равно не дойдет. Да даже если дойдет. Мне вспоминается случай, когда речь шла о гибели животного от голода. Тогда верх одержало мнение, что только человек, умирая от голода, испытывает муки, а животное нет. Получается, что представление о том, что корова во время отёла испытывает боль и нуждается в помощи, тоже нельзя доказать? Выходит, что нельзя. Во всяком случае вся наша правовая система, по крайней мере с точки зрения защиты животных, некомпетентна, жалка и несправедлива!“ - считает Валнер.

После того, как история стала известна, владелец животных Бруно Энгель сообщил Delfi, что ему никто не сообщал о телящейся корове. „Обычно отёл у коров бывает по утрам, в тот раз корова почему-то стала телиться вечером. И хотя я постоянно слежу за этим, но не могу делать это круглосуточно. К сожалению, во время отёла случаются несчастья, природа вносит свои коррективы“, - сказал Энгель.

По словам Энгеля, эта историю потому получила широкую огласку, что между соседями сложились неприязненные отношения. Владелец пастбища давно должен Энгелю крупную сумму, но отказывается платить, а занимается шантажом. Энгель добавил, что сам обращался в полицию, так как подозревает, что в лес коров заманила собака владельца пастбища.