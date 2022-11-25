Скончался „Король“ хоккея

Основную часть карьеры (16 сезонов) Бёрье провел в „Торонто Мэйпл Ливз“, куда перебрался в 1973 году. Он регулярно обновлял рекорды результативности для защитников клуба, набирая более 70 очков за сезон. Совсем скоро он стал легендой Торонто настолько, что болельщики дали ему прозвище The King (Король) и устроили овацию перед матчем Кубка Канады-1976 Швеция - США, который проходил на домашней арене „Мэйпл Ливз“. Помимо Кубка Канады выступал за сборную Швеции на чемпионатах мира и Олимпийских играх 1992 года.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ за „Торонто“ и „Детройт“ провел 1148 матчей и набрал 787 (150 +637) очков. Еще 49 очков набрал в 81 игре плей-офф. Завершил карьеру хоккеиста в АИК, в сезоне 1992-93. Вошел в Зал хоккейной славы НХЛ, а также стал единственным шведом в символической сборной столетия, которую определила IIHF наряду с Владиславом Третьяком, Вячеславом Фетисовым, Валерием Харламовым, Сергеем Макаровым и Уэйном Грецки.

Кроме хоккейной карьеры Сальминг активно занимался бизнесом, открыв свою линию спортивного нижнего белья Salming Underwear. В 2007 году, в возрасте 56 лет, защитник позировал обнаженным известному шведскому художнику-граффити Йохану Ваттбергу.

Дочь Бёрье Сальминга - Бьянка - входит в сборную Швеции по легкой атлетике и специализируется на семиборье.

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