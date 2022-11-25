Бывший чемпион мира по боксу умер в 37 лет после тяжелого нокаута

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) мексиканец Мойзес Фуэнтес умер в возрасте 37 лет. Об этом в своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) сообщил президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман.



„Воин, который сражался до последнего вздоха. Наши соболезнования его семье и друзьям и наша признательность его жене за ее самоотверженность и самоотверженность с неописуемой любовью в течение этого трудного года“, — написал Сулейман.



Фуэнтес в октября прошлого года был госпитализирован после нокаута в поединке с соотечественником Дэвидом Куэльяром. У боксера в мозгу образовался тромб, его прооперировали и ввели в медикаментозную кому, но в итоге он так и не поправился.



Всего на счету Фуэнтеса было 25 побед, семь поражений и одна ничья на профессиональном ринге. Он был чемпионом WBO в минимальном весе и временным чемпионом в первом наилегчайшем весе. Поединок с Куэльяром был для Фуэнтеса первым после трехлетнего перерыва.