ПОДКАСТ | Слабые фавориты: на чемпионате мира скандалят лишь аргентинцы и немцы

У аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса была идея, что вся мировая литература делится на четыре сюжета. Первый тур чемпионата мира можно поделить тоже на четыре сюжета: разгромы (Испания 7:0 Коста-Рика, Англия 6:2 Иран), проигрыш фаворитов (Германия 1:2 Япония, Аргентина 1:2 Саудовская Аравия), унылые нули (Уругвая 0:0 Южная Корея) и волевая победа фаворита (Португалия 3:2 Гана).

Ведущие подкаста выделили Бразилию, которая уверено победила Сербию. Правда, звезда Неймар ничего сверхъестественного не показал, зато получил травму. Интересно будет наблюдать за Англией и Испанией, которые с первого матча назабивали много голов слабым соперникам. Фаворит турнира Аргентина неожиданно проиграл, скорее всего, из-за недооценки соперника. Германия следующий матч сыграет с Испанией, только победа ей позволит выйти из группы.