ЧМ-2022 по футболу
25.11.2022, 11:05

ПОДКАСТ | Слабые фавориты: на чемпионате мира скандалят лишь аргентинцы и немцы

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Manuel Neuer kandis "One Love" sõnumiga kaptenipaela veel MM-i eelses kontrollmängus Omaani vastu.
Manuel Neuer kandis "One Love" sõnumiga kaptenipaela veel MM-i eelses kontrollmängus Omaani vastu.
ФОТО: IMAGO/ULMER/Markus Ulmer | IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Журналисты RusDelfi обсудили первый тур чемпионата мира в Катаре по футболу. Слушайте подкаст!

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У аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса была идея, что вся мировая литература делится на четыре сюжета. Первый тур чемпионата мира можно поделить тоже на четыре сюжета: разгромы (Испания 7:0 Коста-Рика, Англия 6:2 Иран), проигрыш фаворитов (Германия 1:2 Япония, Аргентина 1:2 Саудовская Аравия), унылые нули (Уругвая 0:0 Южная Корея) и волевая победа фаворита (Португалия 3:2 Гана).

Ведущие подкаста выделили Бразилию, которая уверено победила Сербию. Правда, звезда Неймар ничего сверхъестественного не показал, зато получил травму. Интересно будет наблюдать за Англией и Испанией, которые с первого матча назабивали много голов слабым соперникам. Фаворит турнира Аргентина неожиданно проиграл, скорее всего, из-за недооценки соперника. Германия следующий матч сыграет с Испанией, только победа ей позволит выйти из группы.

Слушайте подкаст целиком!

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