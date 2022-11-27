С наступлением холодов. Возможно ли следующее контрнаступление ВСУ зимой и где его можно ожидать
С выпадением первого снега война в Украине вошла в зимнюю кампанию. После отступления из Херсона армия РФ явно потеряла инициативу и намерена встретить зиму в обороне. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации о строительстве оборонительных укреплений на различных направлениях, пишет СПЕКТР.
Украина, наоборот, сохраняя инициативу, может вновь перейти в наступление. Главный вопрос — где именно оно начнется. Наиболее перспективным выглядит юг страны — территория, наименее удобная для обороны. Как и в сентябре этого года под Харьковом, ВСУ способны преподнести оккупантам новый сюрприз. Однако пространство для таких сюрпризов значительно сократилось.
При этом, не стоит ожидать какого-либо значительного развития событий ранее середины декабря, когда почва в районе боевых действий промерзнет достаточно, чтобы выдерживать движение тяжелой техники. Согласно текущему метеорологическому прогнозу, минусовые температуры установятся в Украине в первых числах декабря.
Российско-украинский фронт после освобождения Херсона можно условно разделить на три части. Правый фланг украинского фронта — от днепровского лимана до Марьинки. Центр — бывшая зона АТО от Марьинки до Белогоровки. И левый фланг — север Луганской области от Белогоровки до российской границы. Каждое из этих направлений обладает собственной спецификой.
Центр
Так, на центральном участке фронта, где сейчас Украина ведет оборонительные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, боевые действия идут фактически в городских условиях. Наступающие на Бахмут силы армии РФ с самого начала войны не могут прорваться на этом направлении через глубоко эшелонированную оборону ВСУ, построенную за восемь лет с начала конфликта.
Однако подобные же условия ждут и силы ВСУ, если украинское командование решит начать наступление на этом участке фронта — захваченные в 2014—2015 году территории Украины тут представляют собой высоко урбанизированную территорию от Марьинки на юге до Горловки на севере. Северная часть бывшей зоны АТО не менее урбанизирована, хотя ее основной городской центр — Луганская агломерация — находится в тылу.
Бои в городских условиях на этом участке фронта приведут к массовым жертвам как со стороны наступающих, так и со стороны мирных жителей. Разрушенные городские кварталы способны стать непроходимым препятствием. Кроме того, как показывают предыдущие 8 месяцев войны, ВСУ ни разу не пытались брать города в лоб, предпочитая окружать противника, перерезать его коммуникации точным артиллерийским огнем и заставлять отступать под угрозой окружения. Именно так в сентябре ВСУ провели успешное наступление под Харьковом. Поэтому, по всей видимости, ждать серьезного удара ВСУ на центральном участке фронта не следует.
Левый фланг
Северный участок фронта — от Белогоровки на юге до российской границы на севере — тоже не самое гостеприимное для наступающих место. После успешного наступления под Харьковом силы ВСУ на этом участке остановились у подножия холмов, идущих вдоль правого берега реки Красной, притока Северского Донца. С помощью дальнобойной артиллерии и ракет HIMARS ВСУ в состоянии контролировать две стратегически важные дороги проходящие через оставшуюся оккупированной территорию Луганской области.
Первая — это дорога P66, соединяющая российский райцентр Валуйки, где находится российский полигон, прославившийся недавним расстрелом мобилизованных, с украинскими городами Сватово, Северодонецком и Лисичанском. Вторая — железнодорожная ветка, идущая из Валуек, через украинский Старобельск до Станицы Луганской, в глубине оккупированной территории. Это единственная железная дорога на севере оккупированной зоны.
Север Луганской области представляет собой холмистую пересеченную местность со множеством низин и возвышенностей, представляющих для обороняющихся отличные возможности по скрытному размещению людей и техники для создания эффективной обороны. С севера на юг этот участок пересекают четыре неглубоких, но извилистых притока Северского донца — реки Красная, Боровая, Айдар и Деркуль.
Форсирование каждой из этих речек, даже в декабре, когда на них встает лед, может создать проблемы для наступающих. Кроме того оккупационные силы еще осенью приступили к строительству укреплений вдоль всего фронта. И хотя качество этих укреплений вызывает большие сомнения, они могут создать для нападающих дополнительные проблемы.
Стратегической целью наступления ВСУ в этом районе может быть только контроль над шоссейными и железными дорогами, однако, наличие дальнобойных артиллерии и ракет позволяет ВСУ контролировать их и без физического их захвата. Методичный обстрел этих путей снабжения и создаваемых на оккупированной территории складов оружия и боеприпасов позволит ВСУ принудить противника к отступлению без проведения массированной наступательной операции. Достаточно обладать качественными разведдаными для нанесения точных ударов. Недостатка в них Украина не испытывает. Впрочем, исключать возможность нанесения нового удара ВСУ в направлении Старобельска в ходе предстоящей зимней кампании нельзя — освобождение этого района даст возможность Украине выйти к Луганску с севера и ударить в тыл российской группировке в Донецкой области Украины.
Правый фланг
Участок фронта от Днепровского лимана до Марьинки составляет около 500 километров, а если считать все изгибы береговой линии Днепра, то и более. В отличии от центра и левого фланга, территория, оккупированная на юге Украины, не отличается сложным ландшафтом, наличием большого числа водных преград и сильной урбанизированностью. Линия фронта от Днепра до Марьинки проходит по степи, пересеченной нечастыми лесополосами и ирригационными каналами, и подобна той, которую армия РФ до недавнего времени занимала на правом берегу Днепра вокруг Херсона. За счет таких природных особенностей эта часть оккупированной территории Украины гораздо менее подходит для обороны, чем бывшая зона АТО или север Луганской области. Зимой обороняться в этих краях станет еще тяжелее: если летом обороняющиеся могли скрываться в лесополосах под прикрытием „зеленки“ — листвы растущих там деревьев и кустарников, то зимой этого укрытия у них больше не будет.
Снабжение этой огромной территории осуществляется из Крыма и зависит от двух дорог. Во-первых, железной, проходящей в 30 километрах от линии фронта от Мелитополя через Токмак, Черниговку и Волноваху в Мариуполь. В Волновахе железная дорога подходит к линии фронта ближе всего — на 20 километров. И отдельная ветка этой дороги ведет из Мелитополя в Новую Каховку на левом берегу Днепра. На всем протяжении эта дорога, как и три ее важнейших узла — Мелитополь, Токмак и Волноваха, находится в зоне поражения ракет систем HIMARS. При активном их применении снабжение российской группировки на юге Украины с ее помощью будет существенно затруднено, если вообще возможно. В середине ноября генштаб ВСУ уже сообщал о разрушении железнодорожного моста в Черниговке. Вторая дорога, от которой зависит снабжение восточной части этого участка фронта, проходит через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. В районе Мелитополя она тоже находится в зоне действия ракет HIMARS. Более того, ВСУ регулярно наносят по российским войскам в этом районе ракетные удары.
В отличие от войск РФ на других участках фронта, находящиеся на юге Украины российские части испытывают проблемы с воздушным прикрытием. Если оккупированные территории Донецкой и Луганской областей могут быть прикрыты с воздуха самолетами, базирующимися на аэродромах внутри территории РФ от Таганрога до Белгорода, то юг Украины российской авиации прикрывать гораздо сложнее — аэродромы в Крыму, оккупированных Чаплинке и Мелитополе подверглись ударам ВСУ. В августе разведка NATO сообщала о выводе из Крыма самолетов военно-морской авиации РФ. Прикрытие этой территории российскими системами ПВО также явно оставляет желать лучшего: авиация ВСУ наносит на юге Украины десятки ударов в день. Украина получает от союзников все новые и новые системы ПВО и может начать применять их не только для прикрытия критической инфраструктуры от ударов российских ракет, но и для защиты наступающих частей ВСУ.
Похоже, командующей армией РФ в Украине Сергей Суровикин тоже считает, что удержать юг Украины будет трудно — российские войска заняты строительством на этом фланге систем эшелонированной обороны. Интересно, что такие укрепления возводятся не только вдоль правого берега Днепра, но и на Перекопском перешейке, на окраине Мариуполя, в Мелитополе и Бердянске.
Факторы успеха
Будет ли наступление ВСУ на правом фланге успешным — зависит от нескольких факторов. Во-первых, сможет ли ВСУ скрытно сосредоточить войска на этом направлении и обеспечить внезапность удара? Это непростая задача, поскольку местность, занимаемая украинскими войсками, сейчас точно также открыта для наблюдения с воздуха, как и та, что находится под оккупацией. Во-вторых, сможет ли армия РФ в случае прорыва обеспечить эффективную оборону на таком протяженном участке фронта? Для этого может потребоваться гораздо больше войск, чем есть в наличии у РФ, даже включая мобилизованных и срочников.
Главный же вопрос — смогут ли стороны должным образом подготовить свои силы к военным действиям в зимних условиях. Аналитики американского Института изучения войны уверены, что ВСУ готовы к зиме лучше ВС РФ. Уверенность в этом выразил и министр обороны США Ллойд Остин. Солдатам армии РФ не хватает самого необходимого, включая обмундирование.
Улучшит ли позиции армии РФ еще одна волна мобилизации, не ясно. Ранее российские оппозиционные телеграм-каналы сообщали, что в ходе мобилизации в октябре ряду мобилизованных в разных регионах страны в военкоматах сотрудники заявили, что призовут их весной. В середине ноября эксперты американского Института изучения войны предположили (ISW), что РФ готовит новую волну мобилизации в середине января. В прошедший понедельник Дмитрий Песков даже заявил, что никакого обсуждения такой возможности в Кремле нет. Однако тут же оговорился, что за Минобороны он говорить не может. Публикации с прогнозами „военных экспертов“ на эту тему в российских СМИ продолжают выходить: как и эксперты ISW, собеседники российских изданиц говорят о середине января. Впрочем, как ранее писал „Спектр“, существенно усилить российскую армию с помощью мобилизации едва ли возможно.
Сомнение в том, что удар ВСУ может быть нанесен именно на юге, только укрепляет уверенность в этом украинских военных экспертов. О том, что удар будет нанесен по Токмаку и Мелитополю, уверенно говорит, например, Роман Свитан. Такого же мнения придерживается и Олег Жданов, а советник офиса президента Украины Алексей Арестович намекнул на то, что события на этом участке могут развиваться гораздо быстрее, чем под Херсоном.
В том же время главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Украины Микола Белесков заявил „Спектру“, что сомневается в том, что после девяти месяцев изнурительной военной кампании ВСУ обладает силами для большого наступления. Отступление из-под Херсона, по его мнению, также позволило армии РФ сохранить определенные силы для укрепления обороны. „Хотя возможный позитивный эффект от наступления на Мелитополь и Бердянск очевиден и очень желателен, не стоит переоценивать возможности Украины к проведению таких наступления после утомительной кампании этого года и тешить себя несбыточными иллюзиями“, — считает эксперт.
Основываясь на опыте предыдущих наступательных действий ВСУ под Киевом, в Харьковской области и под Херсоном можно предположить, что никакого массированного контрнаступления РФ не будет. Зимние условия, плохая экипировка, украинские ракеты, артиллерия и превосходство ВСУ в таких видах экипировки, как приборы ночного видения, прицелы и системы связи в комбинации создадут для российских оккупантов настолько невыносимые условия, что альтернатив отступлению с захваченных территорий может просто не остаться.
Зимние температуры в южной части Запорожья опускаются до -15 градусов, а скорость ветра может достигать 30 километров в час. Сочетание этих погодных условий может само по себе стать смертельным для обитателей плохо оборудованных окопов, вырытых в голой степи.