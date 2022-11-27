С наступлением холодов. Возможно ли следующее контрнаступление ВСУ зимой и где его можно ожидать

Бои в городских условиях на этом участке фронта приведут к массовым жертвам как со стороны наступающих, так и со стороны мирных жителей. Разрушенные городские кварталы способны стать непроходимым препятствием. Кроме того, как показывают предыдущие 8 месяцев войны, ВСУ ни разу не пытались брать города в лоб, предпочитая окружать противника, перерезать его коммуникации точным артиллерийским огнем и заставлять отступать под угрозой окружения. Именно так в сентябре ВСУ провели успешное наступление под Харьковом. Поэтому, по всей видимости, ждать серьезного удара ВСУ на центральном участке фронта не следует.

Однако подобные же условия ждут и силы ВСУ, если украинское командование решит начать наступление на этом участке фронта — захваченные в 2014—2015 году территории Украины тут представляют собой высоко урбанизированную территорию от Марьинки на юге до Горловки на севере. Северная часть бывшей зоны АТО не менее урбанизирована, хотя ее основной городской центр — Луганская агломерация — находится в тылу.

Так, на центральном участке фронта, где сейчас Украина ведет оборонительные бои за Бахмут, Авдеевку и Марьинку, боевые действия идут фактически в городских условиях. Наступающие на Бахмут силы армии РФ с самого начала войны не могут прорваться на этом направлении через глубоко эшелонированную оборону ВСУ, построенную за восемь лет с начала конфликта.

Российско-украинский фронт после освобождения Херсона можно условно разделить на три части. Правый фланг украинского фронта — от днепровского лимана до Марьинки. Центр — бывшая зона АТО от Марьинки до Белогоровки. И левый фланг — север Луганской области от Белогоровки до российской границы. Каждое из этих направлений обладает собственной спецификой.

Украина, наоборот, сохраняя инициативу, может вновь перейти в наступление. Главный вопрос — где именно оно начнется. Наиболее перспективным выглядит юг страны — территория, наименее удобная для обороны. Как и в сентябре этого года под Харьковом, ВСУ способны преподнести оккупантам новый сюрприз. Однако пространство для таких сюрпризов значительно сократилось.

Стратегической целью наступления ВСУ в этом районе может быть только контроль над шоссейными и железными дорогами, однако, наличие дальнобойных артиллерии и ракет позволяет ВСУ контролировать их и без физического их захвата. Методичный обстрел этих путей снабжения и создаваемых на оккупированной территории складов оружия и боеприпасов позволит ВСУ принудить противника к отступлению без проведения массированной наступательной операции. Достаточно обладать качественными разведдаными для нанесения точных ударов. Недостатка в них Украина не испытывает . Впрочем, исключать возможность нанесения нового удара ВСУ в направлении Старобельска в ходе предстоящей зимней кампании нельзя — освобождение этого района даст возможность Украине выйти к Луганску с севера и ударить в тыл российской группировке в Донецкой области Украины.

Форсирование каждой из этих речек, даже в декабре, когда на них встает лед, может создать проблемы для наступающих. Кроме того оккупационные силы еще осенью приступили к строительству укреплений вдоль всего фронта. И хотя качество этих укреплений вызывает большие сомнения, они могут создать для нападающих дополнительные проблемы.

Северный участок фронта — от Белогоровки на юге до российской границы на севере — тоже не самое гостеприимное для наступающих место. После успешного наступления под Харьковом силы ВСУ на этом участке остановились у подножия холмов, идущих вдоль правого берега реки Красной, притока Северского Донца. С помощью дальнобойной артиллерии и ракет HIMARS ВСУ в состоянии контролировать две стратегически важные дороги проходящие через оставшуюся оккупированной территорию Луганской области.

Правый фланг

Участок фронта от Днепровского лимана до Марьинки составляет около 500 километров, а если считать все изгибы береговой линии Днепра, то и более. В отличии от центра и левого фланга, территория, оккупированная на юге Украины, не отличается сложным ландшафтом, наличием большого числа водных преград и сильной урбанизированностью. Линия фронта от Днепра до Марьинки проходит по степи, пересеченной нечастыми лесополосами и ирригационными каналами, и подобна той, которую армия РФ до недавнего времени занимала на правом берегу Днепра вокруг Херсона. За счет таких природных особенностей эта часть оккупированной территории Украины гораздо менее подходит для обороны, чем бывшая зона АТО или север Луганской области. Зимой обороняться в этих краях станет еще тяжелее: если летом обороняющиеся могли скрываться в лесополосах под прикрытием „зеленки“ — листвы растущих там деревьев и кустарников, то зимой этого укрытия у них больше не будет.

Снабжение этой огромной территории осуществляется из Крыма и зависит от двух дорог. Во-первых, железной, проходящей в 30 километрах от линии фронта от Мелитополя через Токмак, Черниговку и Волноваху в Мариуполь. В Волновахе железная дорога подходит к линии фронта ближе всего — на 20 километров. И отдельная ветка этой дороги ведет из Мелитополя в Новую Каховку на левом берегу Днепра. На всем протяжении эта дорога, как и три ее важнейших узла — Мелитополь, Токмак и Волноваха, находится в зоне поражения ракет систем HIMARS. При активном их применении снабжение российской группировки на юге Украины с ее помощью будет существенно затруднено, если вообще возможно. В середине ноября генштаб ВСУ уже сообщал о разрушении железнодорожного моста в Черниговке. Вторая дорога, от которой зависит снабжение восточной части этого участка фронта, проходит через Мелитополь, Бердянск и Мариуполь. В районе Мелитополя она тоже находится в зоне действия ракет HIMARS. Более того, ВСУ регулярно наносят по российским войскам в этом районе ракетные удары.