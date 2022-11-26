26.11.2022, 14:55
Отдали отремонтировать, получили - с дефектами. Клиент получил из мастерской недоделанный автомобиль(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Отданный в гарантийный ремонт автомобиль клиенту вернули с дефектами. Предприятие признает, что во время ремонта были допущены недостатки, пишет издание Ärileht.
В Ärileht обратился читатель, сдавший свой автомобиль в фирму Topauto в гарантийный ремонт. В представительстве фирмы его заверили, что качественный ремонт не отразится на рыночной стоимости автомобиля. Получив автомобиль из ремонта, читатель обнаружил, что его не перекрасили и не выпрямили вмятины, кроме того, отсутствуют оригинальные части. По словам читателя, в представительстве фирмы ему ничего не ответили на претензии, хотя прошло уже пять месяцев. „На письма не отвечают, по телефону обещают перезвонить позднее“, - посетовал читатель.