В Китае побит рекорд по числу новых случаев заражения Covid-19 за сутки

Также было принято решение по возможности избегать полной изоляции городов, как было сделано с Шанхаем в апреле.

Власти также перестали отслеживать „вторичные контакты“ заболевших - таким образом резко снизилось число людей, которым до того пришлось бы отсиживать карантин.

В частности, для близко контактировавших с заболевшими людей семь дней карантина в специальном центре заменили на пять в центре и три дома.

Несколько недель назад власти Китая решили пойти на некоторое послабление ограничительных мер.

Проводимая в Китае политика „ноль случаев ковида“ сильно ударила по экономике страны и жизням простых людей, спровоцировав крайне нетипичные в условиях авторитарного режима эпизодические вспышки недовольства - включая акции протеста на крупнейшем в мире заводе по производству „айфонов“ в Гуанчжоу.

Все это - несмотря на массовое тестирование, частичные локдауны и обязательный карантин не только для самих больных, но и для контактировавших с ними людьми: в Китае все эти ограничительные меры продолжали действовать все то время, пока власти многих других стран понемногу возвращали жизнь в прежнее русло - с учетом рисков, связанных с вирусом.

Сейчас о вспышках заболеваемости сообщают власти 31 провинции, на территории которых находится и несколько огромных мегаполисов. В их числе - и столичный Пекин (более 22 млн жителей), и Гуанчжоу - крупный торговый центр на юге страны (18,5 млн), и несколько других.

В среду в Китае было зарегистрировано 31 444 новых случая заражения коронавирусом. Это абсолютный рекорд - даже больше, чем во время предыдущего пика в апреле текущего года. Тогда китайским властям пришлось полностью закрыть на карантин Шанхай, и два месяца 25-миллионный город фактически провел в полной изоляции .

Политика „ноль случаев ковида“ дорого обходится китайской экономике, но попытки смягчить ее успеха пока не имели - как настаивает Пекин , из-за недостаточного уровня вакцинации в стране.

Однако сейчас из-за новой волны заражений и первых за долгое время смертей, связанных с Covid-19, ограничения вводят по новой.

В крупном районе Пекина Чаоян закрылось большинство компаний, чья работа не является жизненно необходимой. В остальных частях столицы временно перестали функционировать заведения индустрии услуг и развлечений, а людям настоятельно рекомендовано работать из дома (что в Китае фактически равносильно официальному распоряжению властей).

В городе Гуанчжоу, в центральной части страны, с пятницы вступает в силу частичный локдаун, под который попадают около 6 миллионов человек .

За последние недели этот город неожиданно превратился в Китае в центр протестных акций, после того как из-за локдауна на гигантской фабрике по производству „айфонов“ разгорелся серьезный конфликт между рабочими, властями и владельцами бизнеса, компанией Foxconn.

В октябре из-за роста новых случаев заражения на фабрике Foxconn ввели локдаун - и по сути перестали выпускать сотрудников с промышленной территории, на которой расположены их общежития.

Многие в страхе вырвались на свободу и уехали домой, но компания просто наняла новых рабочих, пообещав им щедрую зарплату и бонусы.

Яростные протесты разгорелись после того, как рабочим, по им словам, не заплатили обещанных сумм и изменили условия контрактов. В четверг Foxconn извинилась за ситуацию с платежами, сославшись на техническую неисправность в системе, и пообещала выплатить гонорары в изначально обещанных размерах.

Несколько дней назад яростный гнев в соцсетях вызвала другая история из города Гуанчжоу, которая из-за ковидных ограничений окончилась трагедией.

Отец четырехмесячной девочки поделился своим отчаянием, рассказав, как врачи „скорой“ отказались приехать на вызов к его дочери, посчитав, что случай не приоритетный - и в тот же день девочка умерла.

Цена для экономики

Китай остается последней из крупных экономик мира, которая до сих пор не отказалась от ковидных ограничений и массового тестирования.