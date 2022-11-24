Полиция Литвы задержалa сутенеров: украинка „зарабатывала“ на своей соотечественнице

Полиция информировала, что первое расследование было начато после получения данных о том, что 30-летняя клайпедчанка (она ранее привлекалась к ответственности за сутенерство) наживается за счет проституции. Выяснилось, что объявления о сексуальных услугах публиковались на одном из интернет-порталов. В конце октября 2022 г. в одном из массажных салонов (действовал на квартире) полиция задержала 20-летнюю девушку, которая работала проституткой.

Во время обыска в помещении нашли средства, необходимые для секса и деньги (возможно, заработанные за счет предоставления сексуслуг) — больше 400 евро. В тот же день в Клайпеде была задержана и сутенерша. В доме подозреваемой обнаружили, вероятно, допинг и, возможно, незаконно полученные 1000 евро. Подозревают, что организатор „бизнеса“ нашла девушку, которая может предоставлять сексуслуги, и помещение, предоставила ей все необходимые средства, общалась с клиентами, размещала объявления, большую часть заработанных девушкой денег забирала сутенерша.

Подозреваемая была задержана, позже ей назначили письменную подписку о невыезде и периодическую регистрацию в полиции. Временно ограничили ее права на полученные незаконным путем средства — более 1400 евро, изъятые во время обысков.

Второе расследование было начато, когда поступило сообщение о том, что используют девушек из Украины. Выяснилось, что украинки предоставляли сексуальные услуги в Клайпеде и Таураге, объявления размещались в интернете. В середине ноября 2022 г. в таурагской квартире застали 23-летнюю гражданку Украины, которая занималась проституцией.