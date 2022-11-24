RusDelfi В УКРАИНЕ | В Киеве люди закупают воду и продукты, на заправках - очереди

Роман сразу предупреждает, что может пропасть связь. В течение нашего небольшого разговора она и правда прерывалась несколько раз.

По словам нашего корреспондента, после вчерашних ударов во всем Киеве нет воды, электричества.

„Мы в отеле живем еще очень хорошо. Воды правда никакой нет. Ночью еще была, но утром пропала. В номере у нас стоит бутилированная, я нагрел в чайнике и мыл голову. У нас тепло — отопление пока работает. Поэтому я еще в нахожусь в хорошей ситуации, а как мирные люди.. Все намного хуже. Не помыться, ни в туалет не сходить, не смыть, извините за подробности“.

Связи в городе тоже нет, как и интернета. „Ни вайфая, ни мобильного. Все периодически пропадает“.

Раздавать воду в Киеве уже стали, люди организовываются в большие очереди, отмечает Роман. В торговых центрах также образовались длинные очереди из тех, кто закупает в огромных количествах воду и продукты. В этих же торговых центрах работают специальные места, где можно зарядить телефоны. Людей много, отмечает Роман.

Также достаточно большие очереди и на заправках.

„Пока мы ехали по Киеву, связь прерывалась постоянно . Когда приехали в Вышгород, появилась, потому что нагрузка здесь меньше“, — отмечает Роман.

Сейчас в украинской столице плюсовая температура. „Все растаяло, но очень скользко — гололед. Но движение нормальное“.

Люди, по словам Романа, реагируют на всю ситуацию уже спокойно. „Я общаюсь с местными, они машут руками и говорят: „Ай, переживем!“. Все настроены позитивно, все ждут победы. Ради этого потерпим! Никто не ноет, ни одного человека не встречал такого. Все ругаются на россиян. Люди настроены оптимистично“.