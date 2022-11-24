„Секс для меня — медитация“. Скандальная биатлонистка Соукалова не скрывает подробности своей интимной жизни

В спорте призер Олимпиады и двукратная чемпионка мира абсолютно не старалась никому понравиться. В жизни вне биатлона она также жгла по полной. Еще больше в этом все убедились, когда Габи выпустила автобиографию „Другая“, где рассказала о себе много новых подробностей.

Книга Соукаловой произвела фурор. Особенно читателям запомнились интимные откровения биатлонистки.

Так, например, чешка на Олимпиаде-2014 в Сочи отправила в конверте свое нижнее белье хоккеисту Яромиру Ягру. Спортсмен получил их, потому что отреагировал в соцсетях на заявление Соукаловой о том, что она не взяла золото в масс-старте из-за мешающих ей трусов.

А перед свадьбой биатлонистка заявилась с подружками в бар, где ее жених праздновал мальчишник. Девушки переоделись в стриптизерш, вышли на сцену и начали раздеваться.

Ее обнаженная фотосессия с Петром Коукалом (бывший муж) была на этом фоне просто цветочками. Тем более в той же книге были подробности интимной жизни Соукаловой. Оказалось, что секс — одно из ее любимых занятий. Перед гонками она иногда позволяла себе расслабиться.

— Думаю, секс может помочь женщине, улучшить состояние. Для меня это почти как медитация, если не превращается в трехчасовую гимнастику.

Можно не сомневаться, что опыта в этом деле у биатлонистки много. Первый сексуальный опыт у Соукаловой случился, когда ей еще не было и 15 лет.

— Я хотела бы сказать, что мне было 15, но это не так. Это был 12-летний длинноволосый друг моей сестры. Он был нежен, а я получала наслаждение и не переставала думать о том, что произошло.

Сейчас Соукалова уже не такая откровенная и отвязная, потому что погружена в материнство, но можно не сомневаться, что за закрытыми дверьми отцу ее ребенка Милошу Кадержабеку скучать с ней не приходится.

Источник - Sport24

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