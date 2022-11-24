Писал ли Пушкин о том, что девиз царя — „Воруй и ври“?

9 ноября 2021 года российский оппозиционный деятель Геннадий Гудков разместил в своём твиттере демотиватор следующего содержания:



„Пугая внешними врагами,

Нас убивают изнутри.

Но не меняется с годами

Девиз царя — „Воруй и ври“.



А. С. Пушкин, 1830 год“.



Это четверостишие, в котором многие видят параллели с сегодняшним положением дел в стране, получило большую популярность в русскоязычном сегменте интернета. Твитом Гудкова поделились более 500 человек. В социальной сети „ВКонтакте» Пушкина цитируют не менее 220 пользователей и пабликов (в том числе популярные страницы), на Telegram соответствующие публикации читают десятки тысяч пользователей. Строчки с атрибуцией поэту можно также встретить на ресурсах „ЯПлакалъ», „АйДаПрикол», Sports.ru и Lragir.am. Цитату приводит в одной из своих книг депутат Госдумы трёх созывов от КПРФ Иван Никитчук, её также можно увидеть в бизнес-журнале „Клуб директоров».

Подобных строчек не найти ни в одном из собраний сочинений Пушкина. Однако при всей глубине анализа, которому литературоведы подвергают тексты поэта в течение двух последних веков, существует немало произведений, которые в разные годы ошибочно приписывались ему в самых разных авторитетных изданиях. Вот только в список таких творений указанное четверостишие тоже не входит. Не удалось его обнаружить и в „серой зоне“ — среди стихов, чьё авторство до конца не установлено и Пушкин — один из кандидатов. Не говоря уже о том, что по пропагандируемым взглядам указанное четверостишие резко контрастирует со стихотворением „Клеветникам России», которое Пушкин написал в следующем, 1831 году.