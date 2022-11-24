Писал ли Пушкин о том, что девиз царя — „Воруй и ври“?
В последние годы в Сети можно встретить четверостишие Пушкина, в котором резко критикуется самодержавие. Мы проверили, писал ли такое Александр Сергеевич.
9 ноября 2021 года российский оппозиционный деятель Геннадий Гудков разместил в своём твиттере демотиватор следующего содержания:
„Пугая внешними врагами,
Нас убивают изнутри.
Но не меняется с годами
Девиз царя — „Воруй и ври“.
А. С. Пушкин, 1830 год“.
Это четверостишие, в котором многие видят параллели с сегодняшним положением дел в стране, получило большую популярность в русскоязычном сегменте интернета. Твитом Гудкова поделились более 500 человек. В социальной сети „ВКонтакте» Пушкина цитируют не менее 220 пользователей и пабликов (в том числе популярные страницы), на Telegram соответствующие публикации читают десятки тысяч пользователей. Строчки с атрибуцией поэту можно также встретить на ресурсах „ЯПлакалъ», „АйДаПрикол», Sports.ru и Lragir.am. Цитату приводит в одной из своих книг депутат Госдумы трёх созывов от КПРФ Иван Никитчук, её также можно увидеть в бизнес-журнале „Клуб директоров».
Подобных строчек не найти ни в одном из собраний сочинений Пушкина. Однако при всей глубине анализа, которому литературоведы подвергают тексты поэта в течение двух последних веков, существует немало произведений, которые в разные годы ошибочно приписывались ему в самых разных авторитетных изданиях. Вот только в список таких творений указанное четверостишие тоже не входит. Не удалось его обнаружить и в „серой зоне“ — среди стихов, чьё авторство до конца не установлено и Пушкин — один из кандидатов. Не говоря уже о том, что по пропагандируемым взглядам указанное четверостишие резко контрастирует со стихотворением „Клеветникам России», которое Пушкин написал в следующем, 1831 году.
Более того, несложный поиск показывает, что до 2020 года эти строчки если и существовали, то нигде не публиковались. В июле 2020 года в „ВК», в декабре того же года в комментариях к новостям и в январе 2021 года в Telegram у четверостишия ещё не было автора. В сентябре 2021 года в слегка переделанном виде его разместил на своей страничке сайта „Стихи.ру» литератор, пишущий под псевдонимом Яр Велесов. Атрибуция Пушкину появится чуть позже — в частности, как видим, 9 ноября Геннадий Гудков в своём твите, предположительно, воспользовался уже существовавшим демотиватором. И хотя в некоторых разоблачающих статьях авторство строчек приписывается Яру Велесову, мы видим, что его вариант, не такой стройный, был впервые размещён в Сети на много месяцев позже первых случаев. Ну и Александр Сергеевич Пушкин такого точно не писал.
Итог: Неверная атрибуция цитаты