МНЕНИЕ | Чемпионы по стрельбе в людей

Самое большое число жертв в 2022 году принес единственный выстрел из ракетницы „Сигнал охотника“ в ночном клубе „Полигон“ города Костромы. Когда нетрезвая толпа выясняла отношения у стойки бара, один из отдыхающих выстрелил ракетницей в потолок. Итог: 13 погибших от пожара. Стрелком оказался 23-летний Станислав Ионкин – военнослужащий по контракту, весной принимавший участие в войне с Украиной, вернувшийся домой с ранением и долго пользовавшийся тростью. Проходил ли Ионкин курс психологической реабилитации - вопрос риторический. Это Россия, тут никто ни с кем не церемонится. Подлечили тело и домой, а что творится в голове у человека, который глядел смерти в лицо, – это никого не волнует.