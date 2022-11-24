Госдума приняла закон о запрете „гей-пропаганды“. Чем он грозит и что запрещает?

При этом в Госдуме отклонили поправку, которая вводила бы уголовную ответственность за неоднократное нарушение закона о „гей-пропаганде“. Отклонили также и поправки о запрете компьютерных игр, содержащих „гей-пропаганду“. Другая отклоненная поправка предлагала не распространять новые запреты на „общепринятые объекты культуры“: литературу, искусство, мифологию.

Ответственность за „распространение пропаганды“ остается административной: штрафы до 200 тысяч рублей для физических лиц и до пяти миллионов для юрлиц. Штрафы за „пропаганду педофилии“ будут более высокими: до 400 тысяч рублей и 10 миллионов рублей для физических и юридических лиц соответственно.

Роскомнадзор также получит возможность мониторить и блокировать ресурсы, на которых, по мнению ведомства, будет распространяться „ЛГБТ-пропаганда“.

Основные запреты коснутся книжной и киноотраслей, СМИ и интернет-сайтов. Если в первом чтении в Госдуме обсуждался просто запрет „гей-пропаганды“, то ко второму чтению в тексте законопроекта появился запрет на продажу в России товаров (и российских, и импортных), которые содержат „запрещенную информацию“.

Теперь же речь идет не только об „ЛГБТ-пропаганде“, но и о „пропаганде смены пола и педофилии“.

Когда законопроект об „ЛГБТ-пропаганде“ был внесен в Госдуму, он подразумевал главным образом ужесточение запретительных мер. Если с 2013 года в России действовал закон, запрещающий „гей-пропаганду“ только среди несовершеннолетних, то новый закон призван был ограничить распространение информации об ЛГБТ-культуре среди всех возрастов.

Больше всего законопроект критиковали в российской книжной индустрии, которая сильно пострадает от новых ограничений. Согласно закону, в России будут запрещены к продаже любые информационные продукты, содержащие в себе „пропаганду“ ЛГБТ -тем. Однако четкого определения „гей-пропаганде“ депутаты так и не дали.

Как и в законе 2013 года, четкого определения и критериев „гей-пропаганды“ в новой законодательной инициативе не прописано. Один из авторов законопроекта депутат Александр Хинштейн не раз заявлял, что стремится наложить запрет не на „ЛГБТ как явление“, а на „позитивное продвижение о том, что ЛГБТ - это нормально“.

Но как определить, какая информация является позитивной, а какая нет - на это ответа в Госдуме не нашлось. Особенно этот вопрос взволновал российских книгоиздателей, которые не знают, что делать с нынешними и будущими тиражами книг. Более того, сам Хинштейн заявил, что многие ограничения вводились специально для „выявления“ „гей-пропаганды“ на книжном рынке.

Главы крупнейших российских издательств заявили РБК, что главная проблема нового закона - в „слишком общем характере формулировок“. Из-за этого издатели опасаются, что под запрет может попасть вообще любая литература, где упоминается ЛГБТ-тематика: от научной литературы до романов Виктора Пелевина.

„Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона“, - говорил РБК директор издательства „Альпина“ Алексей Ильин.



Подобные вопросы представители книжной отрасли пытались задать Хинштейну на слушаниях в комитете Госдумы в понедельник, 21 ноября. Представители Российского книжного союза заявили о том, что формулировки закона „не конкретные“, а что делать с имеющимися тиражами книг и как поступать с будущими рукописями - неизвестно.

Депутат Хинштейн еще раз заявил, что под запрет попадает только литература, которая выстраивает „положительный“ образ ЛГБТ-сообщества. Также, по его мнению, „любому здравому человеку понятно“, что в произведении „Лолита“ Владимира Набокова не может быть пропаганды педофилии, потому что после прочтения никто, считает он, не захочет повторить судьбу героев этого романа.