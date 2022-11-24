Израиль в руках евреев-ультранационалистов. Нетаньяху загнан в угол или у него есть план?

Из потенциальных членов нового правительства особенно выделяются два персонажа - лидер блока „Религиозный сионизм“ Бецалель Смотрич и глава входящей в блок партии „Оцма Йехудит“ Итамар Бен-Гвир.

Суммарно они получат 64 из 120 кресел в Кнессете. Это не подавляющее, но достаточно устойчивое парламентское большинство, особенно на фоне последних созывов, когда перевес иногда составлял всего один голос.

Пока рано говорить, как именно будет выглядеть новое правительство Израиля, но по всем признакам союзниками „Ликуда“ станут две ультраортодоксальные партии - ШАС, UTJ (“Союз объединенной торы“) и ультранационалистический блок „Религиозный сионизм“.

Но это самый невероятный расклад из всех возможных. Напротив, ожидается, что правительство приступит к работе раньше срока, потому что ключевые договоренности между партиями были достигнуты еще до выборов.

Биби должен уложиться в срок до 13 декабря. Если этого не произойдет, ему будут даны дополнительные 14 дней. В случае повторной неудачи, мандат на формирование коалиции перейдет к кому-то другому из руководства партии, и тогда Нетаньяху не сможет занять кресло премьера.

Разбираемся, как страна оказалась в таком положении, что ждет ее и весь регион.

Но сейчас партнерами „Ликуда“ с Биби Нетаньяху во главе будут не правоцентристы, как когда-то, и даже не ультраправые, как в последнее время, а ультранационалисты.

При демократах в Белом доме, которые не так безусловно поддерживают еврейское государство, как республиканцы, и на фоне недавно обозначившегося военного союза Ирана и России с рядом вытекающих для Израиля последствий, соображения внешней безопасности, вероятно, и побудили израиль тян сделать свой выбор.

Традиционно считается, что правые и правоцентристы всегда лучше обеспечивали внешнюю безопасность Израиля.

На кону светское будущее Израиля, спокойствие на Ближнем Востоке и взаимоотношения с США.

Храмовая гора - самое священное место для иудеев, расположенная на ней мечеть Аль-Акса - третья по значимости в исламе. В настоящий момент доступ туда для евреев строго ограничен, а совершение религиозных иудейских обрядов полностью запрещено.

Больше всего власти Израиля и общественность беспокоит взрывоопасная ситуация вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме, статус которого остается одним из наиболее спорных вопросов палестино-израильского конфликта.

„Имидж вашей партии вызывает опасения у многих, в частности, в том, что касается отношения к арабам в нашей стране и в регионе. Мировые лидеры задают мне вопросы“, - прямо сказал Бен-Гвиру президент Израиля Ицхак Герцог на аудиенции 10 ноября.

В правительстве Биньямина Нетаньяху Бен-Гвир претендует на портфель министра общественной безопасности Израиля. Министерство курирует израильскую полицию, тюремную систему и чрезвычайные службы.

Чего они хотят и чем это грозит

„Мы добрались до его машины, доберемся и до него“, - сказал тогда молодой ультраправый актвист Бен-Гвир.

Он стал известен общественности в 1995 году тем, что с группой единомышленников украл эмблему с кадиллака премьер-министра Израиля Ицхака Рабина после того, как Рабин подписал знаменитое „Соглашение в Осло“ - первое двустороннее соглашение между Израилем и Организацией Освобождения Палестины.

А в 2006-м помогал в организации „Парада зверей“ - акции, направленной против израильского ЛГБТ-сообщества. Позднее он публично об этом сожалел.

В 2005 году он был арестован израильскими спецслужбами за организацию протестов против плана размежевания - эвакуации еврейских поселений из сектора Газа, и провел в тюрьме три недели.

Смотрич известен своими скандальными предложениями сегрегации еврейских и арабских женщин в родильных отделениях, призывами запретить продажу домов арабам и гомофобными высказываниями.

Самые массовые и жестокие столкновения между израильтянами и палестинцами происходили в последние годы именно на почве Храмовой горы.

Итамар Бен-Гвир заявляет, что верит в равноправие и не видит причин для запрета иудеям посещать свою святыню.

Такой подход в сочетании с контролем над полицией может привести к катастрофическим последствиям как внутри страны, так и на международной арене.

„Назначить Бен-Гвира министром общественной безопасности - все равно что главаря Ку-клукс-клана генпрокурором Соединенных Штатов“, - сказал на днях американский раввин Рик Джейкобс, один из самых влиятельных людей в еврейской общине США.

Бецалель Смотрич, между тем, в обмен на лояльность просит для себя портфель министра обороны.

Смотрич выступает против создания Палестинского государства, за расширение еврейских поселений на палестинских территориях и даже за аннексию Западного берега реки Иордан.

Его взгляды - ровно противоположны тому, чего ожидают от Израиля в Вашингтоне, и Биньямин Нетаньяху будет торговаться до последнего.

Еще до выборов он предупреждал своих партнеров, что три ключевых министерских портфеля - финансов, обороны и иностранных дел - останутся у „Ликуда“.

Но без „Религиозного сионизма“ с его 14 местами в Кнессете коалиции не будет, Смотрич это понимает и будет бороться хотя бы за портфель министра финансов.

Депутат парламента от „Религиозного сионизма“ Орит Строк заявила, что блок не примет ни одно из предложений, которое не даст ему реального контроля над развитием еврейских поселений на Западном берегу.

Что думают в „Ликуде“ о новых партнерах?

Настроения внутри „Ликуда“ весьма сумеречные. Многие уверены, что лидеры ультраправых не остановятся на торге за портфели. Даже когда вопрос будет так или иначе решен, они продолжат диктовать всю дальнейшую политику.