Скандал в Казахстане: рабочие объявили забастовку из-за того, что начальник-россиянин обозвал их баранами

В Казахстане в городе Тараз в среду, 23 ноября, сотни рабочих завода минеральных удобрений „Казфосфат“ устроили забастовку и вышли на митинг. Поводом для этого послужили оскорбительные высказывания одного из топ-менеджеров, гражданина России. Как пишут местные СМИ, он обозвал работников баранами.

По данным СМИ, в акции протеста участвовали более 200 человек, на заводе в свою очередь сообщили о 400-500 бастующих. Собравшиеся потребовали извинений от руководства, после чего стали требовать улучшения условий труда и повышения зарплат. На обнародованных в соцсетях фотоснимках и видеороликах видно, что, после того как рабочие собрались возле предприятия, туда были стянуты спецподразделения полиции.

В ходе разговора с одним из топ-менеджеров из России рабочие выкрикивали: „Говори на казахском языке!“, „Уезжай в Россию!“, „Такие шовинисты нам не нужны!“, „Вы совсем обнаглели, назвали нас баранами, шовинисты!“, „Всех россиян уволить!“, сообщил Telegram-канал „Басе“. Некоторые участники акции возмущались тем, что специалистам из России на предприятии платят от 1,5 млн тенге в месяц, тогда как местные жители за такую же работу получают по 300-400 тысяч тенге.

В акимате Жамбылского района сообщили, что в результате протестов гражданин России извинился перед рабочими и был уволен. Там заверили, что никаких межнациональных конфликтов на заводе не было.

Незадолго до протестов в Таразе заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко раскритиковал высказывания российского политолога Дмитрия Дробницкого в эфире ток-шоу „Вечер с Владимиром Соловьевым“ на телеканале „Россия“. Дробницкий назвал Казахстан „следующей проблемой“ и пояснил, что там „тоже могут начаться нацистские процессы“, как в Украине. Василенко оговорил, что такие заявления „не отражают официальной позиции“ Москвы, но подчеркнул, что они „наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и Россией и заслуживают соответствующей реакции со стороны властей Российской Федерации“.